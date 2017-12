UNA VITA / L'esecuzione di Cayetana si avvicina: Teresa trova una soluzione? (Anticipazioni 22 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 22 dicembre: l'esecuzione di Cayetana si avvicina e Teresa è pronta a tutto pur di evitare la tragica fine della sua amica.

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita torna questo pomeriggio su Canale 5 per la penultima puntata settimanale. Ricordiamo, infatti, che grazie alla pausa natalizia di Amici la telenovela spagnola andrà in onda anche di sabato, in seguito all'episodio di Beautiful. Si ripartirà dalla difficile situazione nella quale verrà a trovarsi Cayetana, rinchiusa in convento e vittima delle angherie di Suor Ascension. A ciò si aggiungerà il divieto di vedere altre persone, motivo per cui tutti i tentativi di Teresa di parlare con l'amica andranno a vuoto. La maestra, che dovrà anche mediare con i problemi del patronato, verrà oggi raggiunta da un'altra terribile notizia che la farà piombare nella disperazione più totale. Lei e Fabiana scopriranno la data della condanna a morte di Cayetana che dovrà essere eseguita solo due giorni dopo. Per qualche istante le due donne sembreranno perdere ogni speranza, almeno fino a quando un'idea interessante verrà in mente alla dolce protagonista della telenovela.

Una Vita: Liberto e Rosina di nuovo vicini?

Nella drammatica puntata di Una Vita in cui la data dell'esecuzione di Cayetana verrà ufficializzata, ci sarà spazio anche per altre vicende degne di nota. Archiviati i festeggiamenti per le nozze di Juliana e Leandro, ormai in viaggio verso Parigi, l'attenzione si sposterà su Pablo e sulle sue condizioni dopo l'operazione. Nonostante le pressioni di Guadalupe, Leonor non avrà il coraggio di vendere la scuola di equitazione, causando una sofferenza tanto dura al marito. Da parte sua ci sarà invece il desiderio di cercare una nuova casa in grado di rendere più facili gli spostamenti di Pablo in attesa della sua guarigione. Dovrà trattarsi di un appartamento al piano terra e dunque facilmente raggiungibile senza l'uso di scale. Una soluzione non semplice, ma che verrà facilitata dall'intervento di una persona che si metterà a disposizione della famiglia Hidalgo. Si tratterà di Liberto, più che mai deciso a dimostrare la sua buona fede a Rosina e ora nuovamente vicino alla donna che non ha mai smesso di amare.

