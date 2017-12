UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani lascia lo studio? "È ora che vada" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 21.20 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

"Forse è arrivato il momento che Gemma Galgani lasci lo studio": è questa l'idea di un telespettatore di fronte alle immagini mostrate oggi dalla nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over. Ancora un ballo con Giorgio Manetti, ancora le speranze che il cavaliere possa fare un passo indietro verso di lei e magari decidere di tornare insieme; cosa che sembra davvero molto difficile. Ecco perchè sul web c'è chi trova sia ormai un errore che la dama torni in studio: "Tenerla in trasmissione è solo un danno x lei.... Nella vita di tutti i giorni ognuno a casa propria.... Nel caso di gemma direi a casa subito. - si legge sul web - Non servono discorsi... E neanche disegni.... Domani sarà ancora così.... Alla ricerca Dell ultimo ballo.... E ancora e ancora....". Questa storia riuscità a trovare una conclusione? (Anna Montesano)

GIORGIO ROSSO DALLA VERGOGNA, ECCO PERCHÈ

Oggi pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata dell'anno del trono over di Uomini e Donne. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in televisione dal prossimo 8 gennaio e, dopo la lunga pausa, ci aspettiamo nuove ed interessanti dinamiche. Ed infatti, la puntata ha visto ritornare in studio Francesco T. insieme alla sua Antonietta. Prima però, il pubblico ha avuto modo di visionare i due a casa intenti a fare l'albero di Natale e scambiarsi carinerie e gesti d'amore. In studio Gemma Galgani non ha trattenuto le lacrime e poi, durante un ballo sulle note di "Grande amore" de Il Volo, Francesco ha ballato con la sua compagna così come la Galgani si è stretta forte tra le braccia di un imbarazzatissimo Giorgio Manetti, rosso dalla vergogna. Alla fine delle danze, anche il commento di Tina Cipollari: “Signori è ufficiale! Gemma e Giorgio si amano ancora… Si sono baciati!”. Maria non l’ha vista proprio sotto questo punto di vista: “Veramente io ho visto un uomo in imbarazzo…”. Gemma conferma, ma Maria le fa notare che un amore non può essere unilaterale e che lui si ferma per non causare nuovi disordini in studio. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ACCORDO SEGRETO TRA GEMMA E GIORGIO?

Giorgio Manetti e Gemma Galgani continuano ad essere i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate della trasmissione di Maria De Filippi, la dama ha confessato a Giorgio i suoi sentimenti sperando di poter avere una seconda possibilità. Il Manetti, però, è stato inflessibile ribadendo la volontà di non tornare con la dama che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Come svela il portale Blastingnews, Gemma non abbandonerà la trasmissione e già dalle prime puntate del 2018 che andranno in onda a partire dall’8 gennaio, tornerà alla carica per riconquistare il cuore del cavaliere. Tuttavia, sempre stando a quello che scrive Blastingnews, Gemma e Giorgio potrebbero avere un accordo segreto in base al quale i due continueranno a comportarsi come stanno facendo fino a maggio per poi concedersi una seconda possibilità senza telecamere. Andrà davvero così? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL BUONGIORNO DI GEMMA GALGANI

Gemma Galgani guarda con il sorriso al futuro. A pochi giorni dal Natale, la dama del trono over di Uomini e Donne è ottimista nonostante le recenti delusioni ricevute in trasmissione. Non solo ha avuto il no di Giorgio Manetti che non ha intenzione di ricominciare la storia con lei ma ha avuto un duro scontro anche con Anna Tedesco che ha espresso degli apprezzamenti poco carini sul suo conto. Lontana dal programma di Maria De Filippi, però, Gemma ritrova il sorriso, la speranza e la voglia di vivere grazie alle sue fans che, ormai, sono diventate delle amiche virtuali. “Se ieri c’era una notte stellata oggi deve esserci un buongiorno luminoso..... ma noi il sole ce l’abbiamo dentroooooo!!!! Fantastico avere sempre il bel tempo dentro noi!!!! Buona giornata, bacini luccicosi”, scrive Gemma. Cosa porterà, dunque, Babbo Natale alla dama? L’unica cosa che Gemma desidera è l’amore. Lo troverà sotto l’albero? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIORGIO MANETTI TRAVOLTO DALLE POLEMICHE

L’ultima settimana di programmazione di Uomini e Donne prima della pausa natalizia sta regalando dei clamorosi colpi di scena al pubblico di canale 5. Al centro della bufera è finito Giorgio Manetti, accusato di avere una storia segreta con Anna Tedesco. Se quest’ultima ha sempre negato dichiarando di avere solo un rapporto d’amicizia con il cavaliere, Giorgio ha avuto un atteggiamento ambiguo che ha scatenato la rabbia non solo di Anna ma anche di Tina Cipollari che, per la prima volta, si è schierata contro il Manetti. Sempre elegante ed educato, nel corso delle ultime puntate, Giorgio ha tirato fuori un carattere più aggressivo puntando il dito contro Anna e Gemma. Rivolgendosi alla Tedesco, le ha detto di non provare alcun sentimento nei suoi confronti e che, se qualora lei provasse qualcosa, sarebbero problemi suoi. A Gemma, invece, ha rivelato di aver avuto solo una storia di sesso. Dichiarazioni forti che hanno scatenato la rabbia delle due dame e del pubblico. Il Manetti correggerà il tiro nelle prossime registrazioni del trono over? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMICIZIA FINITA TRA ANNA TEDESCO E GIORGIO MANETTI

E’ ufficialmente finita l’amicizia tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti. L’ultimo capitolo del rapporto tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è andato in scena nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi dove Anna ha chiuso, con tanta delusione, l’amicizia con Giorgio. Nelle scorse puntate, Anna è stata accusata di avere una relazione con il Manetti al punto che Gianni Sperti ha anche controllato il suo telefono. La Tedesco, però, ha sempre negato mentre Giorgio non ha fatto molto per difendere l’amicizia con la dama e respingere tutte le accuse. Con il suo comportamento, secondo il parere di Anna, Giorgio non ha fatto altro che insinuare nel pubblico, negli opinionisti e negli altri protagonisti della trasmissione il dubbio che lei sia davvero innamorata di lui. Stranamente, anche Tina Cipollari ha puntato il dito contro il cavaliere non condividendo l’atteggiamento ambiguo del Manetti. Furiosa e delusa da chi considerava un amico, Anna ha chiuso l’amicizia.

LO SFOGO DI ANNA TEDESCO

Nonostante siano passati alcuni giorni dalla registrazione della puntata che ha segnato la fine dell’amicizia tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti, la delusione nella dama è ancora tanta. Anna, così, si è lasciata andare ad un duro sfogo contro il cavaliere. Pur senza fare nomi, Anna parla di amicizie che forse non sono mai state tali. “Io ho sempre dato una considerazione troppo elevata all’amicizia. Ho sempre pensato che abita nel cuore e si nutre di sincerità, comprensione e perdono. Ho sempre creduto che alcune parole non dovrebbero mai uscire di bocca nemmeno nel momento “più rabbioso” della nostra anima. Ma se escono dalla bocca, forse, sono proporzionali al sentimento che compone quel rapporto. Se continuano a uscire e non ci può essere perdono, allora forse, non è mai stata amicizia”, ha scritto la Tedesco. Parole che racchiudono rabbia, dolore e sofferenza per come si è conclusa un’amicizia in cui credeva davvero. Anna, dunque, non tornerà in trasmissione nelle prossime registrazioni?

