Uomini e Donne/ Anticipazioni, iniziano le vacanze natalizie: ecco quando si torna in onda (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin farà la sua scelta nella registrazione del 28 dicembre? La corteggiatrice Angela Caloisi resta in pole.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 18.24 Stella Dibenedetto

Uomini e Donne tornerà ufficialmente il prossimo 8 gennaio del 2018. Con molta probabilità, ci sarà modo di aprire il nuovo anno con le dinamiche del trono classico e la scelta di Paolo Crivellin. Ed infatti, proprio il 28 dicembre, secondo quanto si legge sul VicoloDelleNews, il giovane dovrebbe registrare ufficialmente la sua decisione finale e con molta probabilità, uscirà fuori dal programma insieme ad Angela Caloisi. I due, proprio di recente sono stati avvistati in esterna in quel di Napoli, per la fase conclusiva della loro parentesi televisiva prima di viversi lontani dalle telecamere del programma. E così, dopo la decisione di Mattia Marciano con il sì di Vittoria, il trono di Alex finito molto bene e il ‘no’ di Nicolò Raniolo a Sabrina Ghio, anche Paolo si avvicina verso la fine della sua avventura, concludendo i troni della prima stagione. Qualcuno parla anche di Francesco Chiofalo come nuovo tronista, dopo la storia finita malamente con Selvaggia Roma. Staremo a vedere cosa accadrà a partire dal prossimo 8 gennaio. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LA DEDICA DI ALEX

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si apprestano a vivere il primo Natale insieme. Nonostante la recete morte della nonna e un grande dolore nel cuore, l’ex tronista di Uomini e Donne, grazie al sostegno di Alessandro, sta reagendo ed è tornato subito a sorridere, consapevole che è ciò che avrebbe voluto la sua adorata nonna. Per Alex e Alessandro, dunque, quello che sta arrivando sarà un Natale davvero speciale. I due, innamorati e felici, sono pronti a festeggiarlo insieme e, in attesa che il 25 dicembre arrivi, Alex ha dedicato delle bellissime parole ad Alessandro. "Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano.... però patatone vedi di coprire un po' il tuo corpo”, ha scritto l’ex tronista entusiasmando i fans che continuano a seguirli con tantissimo affetto. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANGELA CALOISI SOTT'ACCUSA

Angela Caloisi finisce sott’accusa a pochi giorni dalla scelta di Paolo Crivellin. La corteggiatrice, infatti, sta ricevendo pesanti critiche per il suo atteggiamento, giudicato da alcuni utenti troppo aggressivo. Angela, però, non è rimasta in silenzio e ha prontamente replicato ad una follower difendendo il suo modo di vivere l’amore. La corteggiatrice, dunque, continua a dividere i fans del trono classico di Uomini e Donne. Da una parte ci sono coloro che difendono il modo di fare di Angela e, dall’altra, ci sono quelli che gradirebbero vederla più tranquilla. La Caloisi, però, non ha alcuna intenzione di cambiare atteggiamento e, qualora non dovesse essere la scelta di Paolo per alcuni lati del suo carattere se ne assumerà le conseguenze. Angela, dunque, è la protagonista assoluta del trono di Paolo Crivellin che, dopo quattro mesi di conoscenza, sembra finalmente pronto per la grande scelta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MARIANNA RUBA PAOLO AD ANGELA?

Salvo cambiamenti dell’ultima ore, la scelta di Paolo Crivellin dovrebbe essere registrata giovedì 28 dicembre. Dopo quattro mesi sul trono di Uomini e Donne, Paolo sembra aver finalmente scelto la ragazza con cui lasciare il programma di Maria De Filippi e dare inizio ad una vera e propria storia d’amore lontano dalle telecamere. Finora, la corteggiatrice in pole position per essere scelta è Angela Caloisi, ma nelle ultime settimane è salita alla ribalta Marianna che ha scombussolato il trono di Crivellin. Bellissima e con un carattere forte e deciso, Marianna ha subito conquistato le attenzioni del tronista. Nata a Caserta, Marianna vive a Milano e con il suo caratterino ha fatto immediatamente breccia nel tronista che non ha nascosto di provare un’attrazione nei suoi confronti. Nonostante sia arrivata da poche settimane, dunque, Marianna riuscirà a superare Angela portandosi a casa il tronista? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PAOLO CRIVELLIN SCEGLIE IL 28 DICEMBRE

Oggi, venerdì 22 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia ma le registrazioni delle nuove puntata del trono classico e del trono over vanno avanti. Il 28 dicembre, infatti, in quel di Cinecittà, andrà in scena una nuova registrazione del trono di Paolo Crivellin, Nicolò Brigante, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. La registrazione del 28 dicembre dovrebbe essere quella della scelta di Paolo Crivellin che, presente sul trono da settembre, dovrebbe finalmente indicare la corteggiatrice con cui intende cominciare una vera storia d’amore. Chi sarà, dunque, la scelta di Paolo? La pretendente in pole è Angela Caloisi che, tuttavia, divide il pubblico. Da una parte c’è chi la considera la ragazza giusta per il tronista biondo e che, invece, pensa che non sia la ragazza adatta a Paolo che, nonostante sia sul trono da più di tre mesi, non sembra avere ancora le idee chiare. Paolo Crivellin, dunque, sceglierà la donna della sua vita il 28 dicembre?

MARCO E SOLEIL FANNO SUL SERIO

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè. La coppia sembra aver dato un taglio al passato ed è pronta a vivere l’amore con progetti importanti per il futuro. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono così concessi una fuga d’amore in montagna dove si sono mostrati molto uniti e affiatati. Secondo il settimanale Nuovo Tv, l’ex tronista sarebbe molto preso da Soleil e sarebbe intenzionato a fare sul serio. Pare, infatti, che Marco abbia presentato la Sorgè alla sua famiglia e il futuro sarebbe roseo per i due. Alla coppia, dunque, il 2018 potrebbe portare delle grandi novità. Arriverà la convivenza per Marco e Soleil? In attesa di scoprirlo, i due vivono il momento avendo ormai dimenticato il passato.

