Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, sorpresa in studio: torna Francesco Turco! (22 dicembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 22 dicembre 2017 in onda la terza ed ultima parte del trono Over! Francesco Turco torna in studio con la sua compagna, intanto Gemma e Giorgio...

22 dicembre 2017 Anna Montesano

Francesco Turco, trono over

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del trono Over che lascia poi spazio alla pausa natalizia. Uomini e Donne tornerà infatti a gennaio con le nuove puntate. Ma scopriamo cosa vedremo quest'oggi, 22 dicembre: si riparte da Vincenzo che dice di no alla signora giunta per conoscerlo in quanto troppo lontana da lui. Ribadisce infatti di aver fatto richiesta di una signora che abitasse nel raggio di 200 chilometri da lui e non manca un nuovo battibecco con Tina Cipollari. Intanto il signor Carmine dichiara di essere interessato ad Ines che somiglia a sua moglie ma lei vuole ballare proprio con Vincenzo ma dopo una lunga disquisizione cambia idea, tuttavia non è interessata a conoscerlo. Per lui c'è invece Anna G, colpita dalla sua dolcezza e dal cuore grande; il cavaliere è contentissimo e balla con lei.

"GIORGIO E GEMMA SI AMANO": PAROLA DI TINA CIPOLLARI!

Tocca poi ad un graditissimo ritorno che è quello di Francesco Turco, noto protagonista del trono Over. La redazione è andato a trovarlo a Carovigno a casa sua e della sua compagna, incontrata un anno fa in una sala da ballo. I due parlano del loro amore e lei racconta come si sono conosciuti, facendolo commuovere; quindi preparano il loro albero di natale, vanno a comprare i regali di natale e oggi entrano in studio salutati dagli applausi del pubblico. Francesco torna a commuoversi, poi c'è lo scambio dei regali e infine un ballo sulle note di “Un grande amore” , canzone che commuove Gemma e che balla con Giorgio. Si conclude con la dichiarazione ufficiale di Tina Cipollari: "Giorgio e Gemma si amano ancora".

© Riproduzione Riservata.