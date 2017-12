Valeria Marini e Jeremias Rodriguez/ Flirt in corso? Complicità sospetta a Casa Signorini!

Valeria Marini e Jeremias Rodriguez, flirt in corso tra la showgirl e il fratello di Belen? Spunta una complicità sospetta a Casa Signorini e Alfonso li stuzzica!

22 dicembre 2017 Anna Montesano

Valeria Marini e Jeremias Rodriguez

Il gossip è scatenato su una presunta coppia davvero inaspettata. Stiamo parlando di Jeremias Rodriguez e Valeria Marini, una coppia "stellare" che potrebbe lasciare tutti senza parole. Ma facciamo un passo indietro a dove tutto è partito: il salotto di Casa Signorini. Durante il nuovo appuntamento del programma online di Alfonso Signorini, Jeremias e Valeria, ospiti del direttore del settimanale Chi. È proprio lui a stuzzicare i due, svelando che tra loro due sembrerebbe essersi creata una grande complicità e che ci sia da entrambe le parti voglia di sentirsi e frequentarsi. Alfonso Signorini continua nelle sue indiscrezioni e svela infatti che Jeremias e Valeria si sono scambiati i numeri di cellulare per rimanere in contatto.

AMICIZIA O COMPLICITÀ?

Ma si tratta davvero solo di un'amicizia o comunque di una semplice conoscenza? Signorini stuzzica i due nel suo salotto per saperne di più ma ricordiamo che, se Valeria Marini è single, Jeremias è legato ancora a Sara, la ragazza che lo ha sempre aspettato anche durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. È presto per dire cosa stia nascendo tra Valeria e Jeremias, anche se Alfonso Signorini ha più volte fatto presente ai suoi ospiti la complicità tra i due, facendo notare più volte che la showgirl e il Rodriguez parlavano intimamente sotto voce mentre altri dialogavano con il conduttore. Il gossip intanto si accende e sono in molti a chiedersi cosa accadrà ora.

