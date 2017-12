AL BANO CARRISI/ "Quando ho annunciato il mio addio alla tv mia madre si è preoccupata" (Verissimo)

Al Bano Carrisi a Verissimo: prima di festeggiare Natale torna nel salotto di Silvia Toffanin per una nuova emozionante intervista. Anticipazioni e news.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.54 Francesca Pasquale

Al Bano Carrisi

Non ci sono più dubbi: Al Bano Carrisi è pronto ad abbandonare il grande palcoscenico che lo ha reso noto in tutti questi anni. Lo conferma anche nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. È proprio la conduttrice a chiedergli la reazione dei suoi cari di fronte a questo annuncio e la risposta del cantante di Cellino San marco è: "L'unica preoccupata era mia madre perchè pensava 'se questo smette c'è qualcosa che non va'. Io però le ho detto 'cara mamma prima mi vedevi più in tv che dal vivo e ti lamentavi, ora che mi vedi invece più dal vivo che in tv ancora ti lamenti!'". Quando poi la Toffanin ha chiesto ad Al Bano il rapporto della donna con i nipoti, il cantante ha dichiarato: "Mia madre? È stata una nonna straordinaria, una mamma/nonna". (Anna Montesano)

IL CANTANTE TORNA A VERISSIMO CON NUOVE RIVELAZIONI

Al Bano Carrisi torna a Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin si prepara a festeggiare il Natale con una puntata densa di emozioni, sorprese e canzoni. Come quelle del grande cantante pugliese, che sarà ospite in studio. Il “leone” di Cellino San Marco era stato accolto nel salotto di Verissimo già nel settembre scorso. In quest'occasione ha parlato a cuore aperto della sua vita e di aver pensato al suicidio. Parlando della separazione da Romina Power ha infatti spiegato: «Ho accettato con grande dolore che se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno». Poi quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se avesse mai pensato di farla finita, ha replicato così: «Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo». Al Bano ha quindi parlato di quanto siano stati duri gli anni '90: «Sono andato in contrasto con Dio. Rientrare a casa dai miei tour e non sentire più quelle urla e quel bel casino familiare, è stato difficile, mi stava cadendo il mondo addosso, ma poi ho recuperato tutta la mia voglia di vivere».

PER AL BANO UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

Il Concerto di Natale in occasione del 25° anniversario della sua nascita, ritorna protagonista nell’Alula Paolo VI in Vaticano e viene quindi trasmesso su Canale 5. Un tradizionale appuntamento sicuramente da non perdere vista la partecipazione di numerosi cantanti ed artisti italiani ed internazionali. Ad impreziosire questo evento domani ci sarà il noto e popolare cantante italiano Al Bano Carrisi che ha deciso di dare piena disponibilità per questo importante appuntamento nonostante l’esperienza negativa dello scorso anno. Fu proprio in occasione delle prove del Concerto di Natale che il cantautore fu colpito da un improvviso malore che lo ha costretto ad un periodo seppur breve di riposo. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, Al Bano darà la sua voce per intonare il Dio bambino, un bellissimo brano che è stato tratto dal suo album Cantiamo il Natale pubblicato nel dicembre del 2016. Per lui inoltre sarà anche l’occasione per dare la sua versione particolare e caratteristica del celebre brano Feliz Navidad ed ossia il celebre brano scritto da José Feliciano nel 1970.

IL NATALE NELLA SUA ADORATA PUGLIA

Per il cantautore di Cellino San Marco si tratta di un periodo molto importante della sua vita. È di poche settimane fa la notizia che il grande Al Bano Carrisi ha deciso di chiudere la sua carriera esattamente il 31 dicembre 2018 dopo le mille avvisaglie che il suo corpo gli aveva dato. Da qui la decisione di ritirarsi dalle scene e di terminare la sua carriera iniziata esattamente nel 1965 dedicandosi quindi all’altra sua grande passione, le adorate vigne della sua Tenuta a Cellino San Marco. Inoltre nelle ultime settimane Al Bano è stato anche al centro dell’attenzione mediatica per la sua vicinanza all’ex moglie Romina Power con cui ha saputo ritrovarsi dal punto di vista artistico e professionale dopo un lungo periodo di contrasti e conflitti. Da qui è partito l’interesse per questo triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso, attuale moglie del cantautore. I più maliziosi avevano ipotizzato che il buon Albano trascorresse le festività natalizie in compagnia dell’ex moglie a scapito della Lecciso. Tuttavia le speranze dei fan della coppia sono state deluse avendo Romina ufficializzato la sua presenza in una località di montagna in occasione del Natale. Albano invece dopo il suo impegno al tradizionale Concerto di Natale ritornerà nella sua amata Puglia dove trascorrerà le festività insieme a sua moglie e alla sua famiglia.

