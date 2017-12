Alan Sorrenti/ Video, nuova versione per i 40 anni di Figli delle stelle (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Nella puntata speciale de "I Soliti Ignoti", in onda questo sabato (ore 20.35 su Rai 1) e nella quale terminerà la maratona tv di Telethon, tra gli ospiti ci sarà anche Alan Sorrenti

Alan Sorrenti, in uno scatto del 1979 (Archivio)

ALAN SORRENTI OSPITE A "I SOLITI IGNOTI" Saranno i personaggi VIP del mondo dello spettacolo e della musica i protagonisti della prossima puntata de “I Soliti Ignoti”, il game show in onda su Rai 1 questo sabato in prima serata (ore 20.35) e nel corso del quale terminerà anche la maratona televisiva di Telethon dedicata, come ogni anno, dalla Rai alla beneficenza. Nel corso di questo appuntamento speciale, dunque, a sfidarsi non saranno dei semplici concorrenti ma alcuni volti noti del piccolo schermo che, tra lo svelamento di una identità segreta e l’altra, cercheranno anche di conquistare l’ambito montepremi finale che verrà comunque devoluto alla fine interamente alla stessa Telethon. E tra gli ospiti in programma per questo sabato, come detto, ci saranno anche alcuni artisti del mondo della musica, ovvero i Cugini di Campagna ma soprattutto Alan Sorrenti, uno dei principali nomi della disco music all’italiana degli Anni Ottanta e che parteciperà a “I Soliti Ignoti” sull’onda del successo di un appuntamento molto importante della sua carriera.

LA NUOVA VERSIONE DI "FIGLI DELLE STELLE"

Solamente pochi giorni fa, infatti, in occasione del quarantennale dell’uscita di “Figli delle stelle”: il successo che lo lanciò definitivamente nel 1977 nel gotha della musica italiana. Per celebrare questa ricorrenza, oltra alla ripubblicazione di quello storico album, Alan Sorrenti ha postato di recente sul proprio canale YouTube una nuova versione del brano omonimo, in bianco e nero e con un nuovo arrangiamento, mettendola a confronto con la precedente (della quale peraltro ha messo a disposizione per il download la clip originale. La nuova versione è stata realizzata assieme al Maestro Paolo Vivaldi, con un arrangiamento molto più sinfonico con archi e piano, e a tal proposito il 67 cantautore napoletano ha avuto a dire che ha cercato di “trasmettere la condizione luminosa dell’essere umano, percependo gli elementi di una stella e in una nuova interpretazione in chiave poetica di quel testo”.

© Riproduzione Riservata.