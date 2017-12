Alberto Matano/ Un nuovo progetto assieme allo chef Filippo La Mantia? (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Ci sarà anche il giornalista e "mezzobusto" del Tg1 Alberto Matano tra gli ospiti della puntata de "I Soliti Ignoti" dedicata a Telethon. Su Instragram i primi indizzi di un nuovo progetto?

Alberto Matano, durante una puntata di "Sono innocente" (Facebook)

ALBERTO MATANO OSPITE A "I SOLITI IGNOTI"

Ci sarà anche il giornalista, nonché celebre “mezzobusto” del Tg1, Alberto Matano, tra gli ospiti che parteciperanno alla puntata speciale de “I Soliti Ignoti” che andrà in onda questo sabato sulla rete ammiraglia del servizio pubblico: il game show che il 23 sera vedrà Amadeus alla conduzione, infatti, è un appuntamento da non perdere dato che, di fatto, chiuderà dopo sette giorni la lunghissima maratona televisiva che ogni anno la Rai dedica a Telethon: anche per questo motivo, nel gioco a premi in cui si indovinano le identità segrete di alcune persone a sfidarsi questa volta saranno degli ospiti VIP tra i quali figurano, oltre a Valeria Marini e Massimo Boldi, anche il 45enne volto calabrese della principale testata giornalistica tv italiana. Matano, d’altronde, non è certo nuovo a queste ospitate, avendo partecipato anche di recente a “L’Eredità” e a “Ballando sotto le stelle” in coppia con la collega Emma D’Aquino.

UN NUOVO PROGETTO IN ARRIVO?

Oramai uno dei volti noti del mondo dell’informazione italiana, Alberto Matano ha sempre più seguito anche sui social network sui propri profili social, e in particolare sul suo account Instagram, (@albertomatano) che aggiorna con una certa regolarità. E il 45enne nato a Catanzaro potrebbe avere qualcosa che, è il caso di dirlo, bolle in pentola dato che in uno degli ultimi scatti postati sulla piattaforma, si è ritratto in un selfie in compagnia dello chef Filippo La Mantia, uno dei cuochi più apprezzati del panorama nostrano. “Quando lo spettacolo è in cucina… Grazie @filippo cuoco e sentirsi a casa… #newproject #comingsoon #staytuned #amomilano” è la didascalia che accompagna la foto sullo sfondo della cucina del locale di La Mantia. Di quale progetto parla Matano? Per scoprirlo, non rimane che restare “tuned” come sibillinamente suggerisce il giornalista calabrese.

