Alex Britti 40 anni di chitarra/ L’artista celebra lo speciale anniversario dal Piper

Alex Britti 40 anni di chitarra: l'artista ha celebrato lo speciale anniversario dal Piper Club di Roma. L'evento va in onda questa sera, in seconda serata su Italia 1.

23 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Sono passati esattamente quarant’anni da quando Alex Britti ha avuto per la prima volta tra le mani una chitarra. Da quel giorno, Alex Britti è diventato uno dei migliori chitarristi del panorama musicale italiano. Per celebrare lo speciale anniversario, Alex Britti ha festeggiato il suo 40esimo anniversario con la chitarra Piper Club di Roma lo scorso 12 dicembre e che Italia 1 trasmette oggi, sabato 23 dicembre, in seconda serata. L’artista si è esibito ripercorrendo la sua carriera attraverso i suoi straordinari successi. Alex Britti ha così sfoggiato tutto il suo talento in diversi generi musicali, dal blues al jazz. Alex Britti ha esordito con la sua band nei club romani. Il successo è arrivato nel 1998 con il singolo Solo una volta (o tutta la vita) e con l’album It.Pop con cui conquista il triplo disco di platino. Tra i suoi successi, oltre al già citato Solo una volta (o tutta la vita), ricordiamo Oggi sono io, Mi piaci, Una su 1.000.000, La vasca, Sono contento, 7000 caffè.

ALEX BRTTI RACCONTA I SUOI 40 ANNI DI CARRIERA

Alex Britti ha raccontato i suoi 40 anni con la chitarra a Tony & Ross a 105 Friends. Un racconto che parte dagli esordi fino al primo contratto che ha dato il via alla straordinaria carriera di Alex Britti, celebrata per l’occasione con un grande evento live. "Ho 49 anni... suonati! - racconta Britti - Ho iniziato a suonare a 8 anni, era il '77. Mi ero appena trasferito a Monteverde Vecchio, delizioso quartiere di Roma. Iniziai dopo qualche anno a fare le piccole Tv private a Roma, dei piccoli X Factor o Amici. Ho fatto una specie di talent a 11 anni e ho vinto grazie ad un brano rockettaro di Edoardo Bennato. Ho iniziato a suonare per colpa sua, glielo rinfaccio sempre. In queste trasmissioni si affacciavano impresari. Uno di questi parlò con me e iniziai a fare concertini, un piccolo tour tra Lazio, Marche e Abruzzo, dopo aver firmato una sorta di contrattino". Da lì è iniziata la grande avventura di Alex Britti nel mondo della musica.

