Amici 17 non va in onda/ Ecco quando torna in tv. Emanuele, Luca, Mose e Grace sempre a rischio

Amici 17, oggi, 23 dicembre, non va in onda: inizia la pausa natalizia, ecco quando torna in onda la scuola più seguita d'Italia e le prime anticipazioni.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 15.16 Anna Montesano

Amici di Maria De Filippi

Amici 17 tornerà in onda solo a gennaio 2018. Tutti i ragazzi della scuola sono ufficialmente in vacanza ma per alcuni allievi saranno giorni di lavoro. Grace, Emanuele, Mose e Luca hanno rischiato di lasciare la scuola non avendo l’appoggio di tutti i professori. Quello che rischia di più è sicuramente Luca Vismara che ha il no di Carlo Di Francesco, Rudy Zerbi, Paola Turci e Giusy Ferreri. Tuttavia, anche Grace, Emanuele e Mose hanno il sì solo di Giusy Ferreri e Paola Turci. Le vacanze di Natale dovranno essere utilizzati dai quattro cantanti per lavorare e convincere tutti i professori di meritare la maglia quando riprenderanno le lezioni. Tra i ballerini, invece, quelli più a rischio sono Valentina che ha contro soprattutto Alessandra Celentano potendo contare sicuramente sul sì del solo Bill Goodson, Claudia e Vittorio. Insomma, le vacanze di Natale non saranno tranquille per tutti gli allievi di Amici 17 (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCA VISMARA PRONTO A FAR CAMBIARE IDEA AI PROFESSORI

Amici 17 ha chiuso i battenti ieri pomeriggio con lo speciale natalizio che ha visto trionfare i ragazzi del Ferro. LA scuola chiude e riapre a gennaio e questi giorni, come lui stesso ha annunciato, serviranno a Luca Vismara per tentare il tutto per tutto per la sua grande svolta. Il cantante non è stato uno dei favoriti in questa prima parte di edizione. Nessuno dei professori sembra pronto a credere in lui ma Luca è riuscito ugualmente a rimanere nella scuola usando le giustificazioni e salvandosi da sfide e da possibili eliminazioni, facendo adirare ancora di più Rudy Zerbi che lo ha spinto ad affrontare la verità e la realtà ovvero che questi quindici giorni non gli cambieranno la vita o, almeno, non cambieranno i 4 no dei professori di Amici 17. I fan del programma attendono con ansia questo miracolo e per scoprire come andrà a finire dovremo attendere il 2018. (Hedda Hopper)

INIZIANO LE VACANZE, QUANDO TORNERÀ

Brutte notizie per i fan di Amici di Maria De Filippi che oggi speravano di assistere ad una nuova diretta. Amici infatti oggi non va in onda! Gli allievi della scuola più amata d'Italia hanno salutato i loro fan nel corso del daytime in onda ieri, che li ha visti esibirsi in una corale tutta natalizia. Quella di sabato scorso è stata quindi l'ultima diretta di quest'anno: Amici torna sabato 13 gennaio con una nuova sfida tra le squadre del Ferro e del Fuoco. Ma anche il daytime si ferma e torna il prossimo anno, molto probabilmente dall'8 gennaio sempre su Real Time e a partire dalle 13.50. Il ritorno nella scuola non sarà però facile per gli allievi della scuola di Amici: le loro vacanze saranno infatti all'insegna dello studio, visto che al loro ritorno ci saranno gli esami di sbarramento in vista del serale.

AMICI 17, I "COMPITI PER LE VACANZE" DI ALESSANDRA CELENTANO

Inizia infatti una nuova fase del talent che è quella che proietterà i ragazzi alla parte finale dello show che vedrà infine la proclamazione del nuovo vincitore. La maestra Alessandra Celentano ha già "regalato" ai ballerini della scuola un bel po' di libri da studiare come compiti per le vacanze, materiale che sarà oggetto del suo difficile esame dopo le vacanze di Natale. Col nuovo anno parte quindi il quesito: chi accederà al serale? Alcuni nomi per molti fan dello show sono già certi, come quello di Biondo - rapper amatissimo dal pubblico - quello di Carmen Ferreri, sempre tra i primi nella classifica di gradimento, così come Einar e Lauren. Salutiamo quindi per poche settimane i ragazzi di Amici e diamo loro appuntamento al prossimo anno

© Riproduzione Riservata.