Annie Claus va in città/ Le curiosità sul film con Maria Thayer in onda su Rai2 (oggi, 23 dicembre 2017)

Annie Claus va in città, ilf ilm in onda su Rai 2 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: Maria Thayer, Sam Page e Randy J. Goodwin, alla regia Kevin Connor. La trama del film nel dettaglio

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.00 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 2

Una commedia romantica per ragazzi che è stata prodotta nel 2011 in USA per la regia di Kevin Connor che si basa sul soggetto scritto da Nina Weinman che si è occupata anche della sceneggiatura. La produzione è stata firmata da Robert Halmi Jr., Lincoln Lageson, Larry Lenson, Amanda Philips Atkins e Randy Pope mentre le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Larry Levinson Productions e RHI Entertainment. Il montaggio del film è stato realizzato da Jennifer Jean Cacavas con la scenografia di Linda Louis Sheets e Scott H. Campbell e con le musiche della colonna sonora che soo state composte da Nathan Wang. I cosyumi di scena sono stati disegnati da Evan Waters e la direzione della fotografia è stata curata da Maximo Munzi. A dare volto alla protagonista della storia è l'attrice statunitense Maria Thayer, nata a Boring il 30 ottobre del 1975. La Thayer è principalmente conosciuta per i ruoli interpretati in film per la tv e serie tv come Law& Order - Unità vittime speciali, Dr. House - Medical Division, Louise, New Girl, Miss Match, Arrested Development - Ti presento i miei, Harry's Law, 30 Rock e Ghotham mentre nel 2006 ha preso parte al fgilm Ammesso di Steve Pink, nel 2008 è stata nerl cast di Non mi scaricare dirett da Nicholas Stoller e nel 2009 ha fatto parte di State of Play di Kevin Macdonald.

NEL CAST MARIA THAYER

Il film Annie Claus va in città va in onda su Rai 2 oggi, sabato 23 dicembre 2017, alle ore 15.30. Una pellicola dal genere commedia e romantice adatta per tutta la famiglia che è stata prodotta nel 2011 da Nina Weinman negli USA ed è stata diretta da Kevin Connor. Nel cast sono presenti gli attori Maria Thayer, Sam Page, Randy J. Goodwin, Vivica A. Fox, Ryan Bittle e Peter Jason. Il titolo originale è Annie Claus is Coming to Town. Nei panni della solare Annie Claus troviamo Maria Thayer, vista in Non mi scaricare (2008), State of Play (2009) e Zombies in Love (2015). Al suo fianco un affascinante Sam Page, comparso nelle serie televisive Desperate Housewive (2004) e Mad Man (2007). Nel cast troviamo anche Vivica A. Fox, nota per aver preso parte a Indipendence Day (1996) e Kill Bill vol.1 (2003). Questo non è il primo film di Natale diretto da Kevin Connor, ma solo uno dei molti. Ricordiamo anche Un fidanzato per Natale e Un bacio sotto il vischio. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ANNIE CLAUS VA IN CITTÀ, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra la storia di Annie Claus, il cui nome non passa certo inosservato. È infatti la figlia di Babbo Natale, con il quale vive nel freddo Polo Nord. La bella Annie ha però altre ambizioni nella vita e decide di trasferirsi in Californa, in un ambiente ben diverso da quello natio, per cercare un po' di novità e, perché no, anche l'amore. Lascia dunque la casa paterna per intraprendere la sua avventura negli Stati Uniti, costantemente seguita e controllata da Babbo Natale attraverso una palla di neve incantata. Come se il lavoro del padre rappresentasse anche il suo destino, Annie finisce per essere assunta in un negozio di giocattoli tradizionali, che sta cercando di sopravvivere nonostante la diffusione impressionante e allarmante dei giocattoli digitali e moderni. Con il suo brio e il sorriso contagioso, Annie Claus farà di tutto per preservare le tradizioni natalizie, contro un mondo sempre più tecnologico e dedito al consumismo, riuscendo anche a trovare l'amore che tanto cercava.

© Riproduzione Riservata.