Beautiful / Thomas licenziato: che ne sarà della sua carriera? (Anticipazioni 23 dicembre)

Beautiful, anticipazioni puntata 23 dicembre: è il giorno delle nozze di Bill e Brooke ma lei ha ancora dei dubbi. Diventerà comunque la signora Spencer?

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 11.50 Annalisa Dorigo

Beautiful

C'è grande curiosità per la puntata di Beautiful di questo pomeriggio, l'ultima prima della pausa natalizia. La soap americana tornerà su Canale 5 il prossimo 8 gennaio, lasciando molti interrogativi in sospeso. Già sappiamo della piccola crisi che vivrà Brooke prima delle nozze con Bill: nonostante sia stata lei a tornare dal suo ex amante, chiedendogli una seconda possibilità dopo la brutta avventura australiana, ora i dubbi le torneranno alla mente così come la convinzione di provare ancora dei forti sentimenti per Ridge. Ma non ci saranno solo i Brill nell'appuntamento odierno. Dopo il licenziamento dalla Forrester Creations, avvenuto a causa del suo 'regalo' a Sally, Thomas si troverà a fare i conti con i programmi per il suo futuro. La Spectra cercherà di evitare che ciò accada, supplicando i Forrester e dicendosi disposta a non accettare il denaro di Thomas. Ma cosa ne penserà quest'ultimo? Il rapporto con la sua famiglia, già compromesso negli ultimi tempi, questa volta sembrerà essere arrivato ad un punto di non ritorno.

Ancora problemi per Bill?

Va in onda oggi l'ultimo appuntamento con Beautiful prima della pausa natalizia. La soap americana, infatti, andrà in vacanza a partire da lunedì 23 dicembre e tornerà su Canale 5 l'8 gennaio 2018. Tale sospensione avverrà nel momento meno opportuno, soprattutto per i fan dei Brill: mancheranno, infatti, solo pochi minuti alle nozze di Bill e Brooke ma il dubbio che la Logan possa fare un passo indietro sconvolgerà lo Spencer. La sposa in effetti sarà consapevole dei propri sentimenti sia per Ridge che per Bill e ne parlerà con Katie, che sarà al suo fianco (situazione alquanto ridicola considerando i trascorsi di Katie con l'ex marito...) aiutandola a prepararsi per la cerimonia. Nel frattempo Quinn si presenterà da Ridge ed esprimerà la sua convinzione riguardo i sentimenti di Brooke: solo poche ore prima, infatti, le due donne si sono confrontate riguardo la decisione della Logan. È vero, ha scelto di sposare Bill ma ha anche ammesso di non avere mai smesso di amare Ridge. E se all'ultimo momento decidesse di fare un clamoros passo indietro?

Anticipazioni Beautiful: Brooke ancora indecisa nel giorno delle nozze

Mentre i dubbi si faranno sempre più evidenti nella mentre di Brooke poco prima delle nozze, nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio tutto sarà pronto per la cerimonia in programma a casa di Bill. I suoi ospiti saranno già arrivati e parleranno tra loro, senza porsi troppi dubbi sulle reali intenzioni della sposa. Justin, Liam e Wyatt penseranno infatti che tutto stia andando per il meglio e che questa volta Bill riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno a fianco della donna che ama. Ben diverso però sarà lo stato d'animo del magnate che verrà raggiunto da una telefonata di Quinn: quest'ultima lo informerà di avere visto Brooke e Ridge insieme poco prima e di non essere affatto sicura che la Logan si presenterà alle nozze. Colui che si è sempre contraddistinto per una grande sicurezza in se stesso, questa volta comincerà a vacillare. E se, ancora una volta, il suo matrimonio con Brooke non andasse in porto?

