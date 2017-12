BELEN RODRIGUEZ / La showgirl vorrebbe maggiore privacy? Il web la pensa diversamente

Belen Rodriguez ha dichiarato di volere la privacy come regalo di Natale. Ma cosa pensa il web a tal proposito? Le opinioni sono più che contrastanti...

23 dicembre 2017



Eccoci giunti all'ennesimo capitolo della soap opera Belen Rodriguez e la sua famiglia, caratterizzata da proclami ufficiali, programmi televisivi e botta e risposta con i fan. Qualsiasi cosa la modella faccia, scatena la discussione, non c'è che dire: che si tratti di complimenti o di critiche, il web la tiene costantamente sotto controllo schierandosi pro o contro le sue dichiarazioni. E in questo clima, fanno notizie le dichiarazioni dell'argentina al settimale Chi: nell'intervista presentata nell'ultimo numero, infatti, la modella afferma di voler maggior privacy per Natale, esprimendo il proprio desiderio di poter vivere un giorno tanto importante con la sua famiglia. Ma queste dichiarazioni non trovano conferma negli atteggiamenti di Belen, sorpresa in un camerino mentre è intenta ad amoreggiare con Andrea Iannone. "Se questo è il desiderio di privacy?", scrive un follower convinto che non sia questo il modo giusto di comportarsi per restare lontano dal clamore. Ma si sa, con Belen tutto è possibile...

Belen Rodriguez e il nuovo scatto che infiamma il web

Uno scatto pubblicato qualche ora fa su Instagram conferma come sia difficile, con questi presupposti, mantenere la privacy che tanto Belen Rodriguez va cercando. In tale immagine (clicca qui per vederla) la modella argentina appare in biancheria intima mettendo in risalto le sue forme mozzafiato. In poche ore il profilo è letteralmente esploso con migliaia di like e una lunga serie di commenti, inevitabilmente positivi. Sono in tanti a ritenere che la conduttrice sia il regalo di Natale perfetto, ecco solo alcune delle tante frasi a lei rivolte: "Sei davvero meravigliosa!" , "Bellissima in tutto e per tutto complimenti" , "È modella, presentatrice, bella e soddisfa i cosiddetti criteri di bellezza che ci impongono i media e il mondo della moda" , " Ogni volta sai stupire sempre più...la tua bellezza non ha limiti".

