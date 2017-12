Christmas in Wonderland/ Le curiosità sul film con Matthew Knight (oggi, 23 dicembre 2017)

Christmas in Wonderland, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: Matthew Knight e Chris Kattan, alla regia James Orr. La trama del film nel dettaglio.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.03 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

Una pellicola per tutta la famiglia che viene trasmessa nel pomeriggio di Italia 1 oggi, sabat 23 dicembre 2017. La regia è stata curata da James Orr che si è occupato anche del soggetto con Wanda Birdson Shope e Jim Cruickshank. La produzione è stata firmata da Laurette Bourassa ed è stata distribuita da Yari Film Group e Freestyle Releasing nel novembre del 2007. La sceneggiatura è stata eseguita da Duane Manwiller mentre le musiche sono state scritte da Terry Frewer. La pellicola è stata prodotta da una collaborazione tra Canada e Stati Uniti e si estende con una durata di 98 minuti circa. Il film è stato girato quasi interamente all'interno di un centro commerciale, il West Edmonton Mall che, mantenne le decorazioni natalizie anche dopo le festività, per permettere le riprese. Inizialmente erano stati scritturati Ray Liotta e Leslie Nielsen, ma per motivi di impegni lavorativi non hanno preso parte al film.

NEL CAST MATTHEW KNIGHT

Il film Christmas in Wonderland va in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Canada e negli Stati Uniti da Laurette Bourassa nel 2007 ed è stata diretta da James Orr mentre nel cast sono presenti gli attori Matthew Knight, Chris Kattan, Cameron Bright, Preston Lacy, Carmen Electra, Tim Curry e Patrick Swayze. Nel cast troviamo attori emergenti e alcuni nomi famosi. I genitori Saunders sono interpretati da Carmen Electra e Patrick Swayze. La prima è nota come modella ma, ha partecipato a molti film di successo come la saga di Scary Movie, Epic Movie (2007), Disaster Movie (2008) e in serie televisive come Baywatch (1997-1998) e Hyperion Bay (1999). Patrick Swayze è invece qui presente in una delle sue ultime apparizioni cinematografiche prima del decesso avvenuto nel 2009. Swayze è noto soprattutto per i due film che lo hanno reso un Sex Symbol, ossia Diry Dancing – Balli proibiti (1987) e Ghost – Fantasma (1990), ma molti sono i prodotti cinematografici che hanno consolidato la sua fama, Point Break - Punto di rottura (1991) e One Last Dance (2003). Nei panni di un agente di polizia troviamo anche Tim Curry, noto e amato per aver recitato in Legend (1985),Clue (1985), It (1990) e The Rocky Horror Show (1975). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHRISTMAS IN WONDERLAND, LA TRAMA DEL FILM

La famiglia Saunders, priva del benché minimo spirito natalizio, si trasferisce a Los Angeles e si trova all'improvviso in una realtà che non conosce e non sa gestire. Lontani da casa è difficile provare la solita gioia con l'avvicinarsi delle feste. L'unica che sembra ancora credere nello spirito del Natale è la piccola Mary, forse per via della sua giovane età. Nonostante il capo famiglia Wayne (Patrick Swayze), sia stato licenziato, decide di portare i figli al centro commerciale, dove i figli scoprono la sua nuova situazione lavorativa. Al centro commerciale, i ragazzi della famiglia Saunders si imbattono anche in una banda di malfattori che tentano di smerciare del denaro falso per ricavare soldi veri. Tra avventure e disavventure, i tre giovani fratelli faranno di tutto per cercare di sventare il piano dei criminali, per riportare un po' di spirito natalizio nella loro famiglia messa in crisi dal recente trasferimento e dal licenziamento di Wayne.

