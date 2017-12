CARLO CRACCO E ROSA FANTI SI SPOSANO / Nozze nel 2018: i primi dettagli e quel retroscena sul loro amore

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposeranno nel 2018! L’atto è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano, ancora da definire data e dettagli.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.20 Anna Montesano

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposano

Una bellissima coppia quella composta da Carlo Cracco e Rosa Fanti, che presto convolerà a nozze. Un passo importante che arriverà nel 2018, un anno che sarà per la coppia davvero molto importante. Ma chi è questa donna che ha stregato il cuore del "terribile" chef, ex di Masterchef? Rosa Fanti, ha 32 anni (diciassette meno di lui) ed è da sei la compagna di Cracco. Insieme hanno due figli, Pietro di due anni e Cesare di soli 5 mesi (Carlo ha inoltre altre due figlie – Sveva, 12 anni, e Irene, 8 – dal primo matrimonio). In un'intervista a Vanity Fair, Rosa ha svelato un simpatico retroscena sul Cracco e su uno dei loro primi incontri: “Quando è venuto a casa mia, come prima cosa ha aperto il frigorifero Carlo l’ha richiuso e ha detto: ‘Da domani la spesa la faccio io. Non toccherai mai più un fornello’ “. (Anna Montesano)

I PRIMI DETTAGLI DELLE NOZZE

Arriva il tanto atteso matrimonio tra il noto chef, ex di Mastechef, e la sua compagna: Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposeranno nel 2018! L’atto è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano e riporta, per il momento, solo l’intenzione di celebrarlo nel capoluogo meneghino, senza una data ufficiale. Attraverso Vanity Fair la compagna aveva descritto con queste parole il colpo di fulmine: "Ci siamo guardati e capiti in tre secondi". Dopo la nascita di due figli, Pietro e Cesare, e aver costruito un rapporto saldo, la notizia tanto aspettata: Carlo e Rosa si sposeranno nel 2018. I due sono insieme dal 2008, costruendo un amore che cresce di giorno in giorno nonostante l'ampia differenza di età, infatti Rosa ha 17 anni in meno di Carlo. Rosa ha lasciato altre confidenze: "Siamo molto diversi, ma complementari. Condividiamo tanto, lavoro e famiglia, ci confrontiamo spesso, ma siamo autonomi. Ognuno mantiene i suoi spazi".

UN ANNO MOLTO IMPORTANTE PER CARLO CRACCO

Il 2018 sarà un anno importantissimo per la famiglia Cracco con l’apertura del nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, la cura del nuovo progetto di Garage Italia in compagnia di Lapo Elkann e, ora, le nozze. Un amore sempre più importante e che si arricchirà di un nuovo importante avvenimento. Ricordiamo che Carlo Cracco dal 2011 al 2017 ha condotto MasterChef Italia con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e, dal 2015 al 2017, Antonino Cannavacciuolo. Il 13 febbraio 2013 partecipa al Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, per proclamare la cantante Annalisa. Dal 17 aprile 2014 conduce la prima edizione italiana di Hell's Kitchen Italia in onda su Sky Uno e dal 21 maggio 2015 la seconda, sempre su Sky Uno. Il 4 ottobre 2016 ha condotto la terza stagione del medesimo programma. Nel 2016 è testimonial della nuova campagna pubblicitaria della Scavolini.

