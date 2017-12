CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ L'ex ciclista in viaggio, vigilia di Natale a Milano? (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo il Grande Fratello Vip lei sogna figli e matrimonio con l'ex ciclista, ecco le sue parole contro il suo fidanzato che parla di rinascita.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.41 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo gli ultimi giorni trascorsi a Trento tra una sciata e una serata in compagnia degli amici, Ignazio Moser si è messo in viaggio. Su Instagram Stories ha caricato un video mentre è in autostrada senza svelare la sua destinazione. Non è difficile immaginare, tuttavia, dove stia andando l’ex ciclista. Ignazio e Cecilia, infatti, hanno trascorso gli ultimi giorni lontani. Impegnata lavorativamente, Cecilia è rimasta a Milano dove, tra un impegno e l’altro, si è anche concessa un pomeriggio di relax insieme a mamma Veronica. Ignazio Moser, dunque, potrebbe essere diretto a Milano per trascorrere non solo questo sabato ma anche la vigilia di Natale, la prima insieme, con la sua Chechu e la famiglia Rodriguez al gran completo. Nei prossimi giorni, poi, la coppia del Grande Fratello Vip 2017 potrebbe tornare in montagna per festeggiare anche con la famiglia Moser (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'INCONTRO TRA CECILIA E STEFANO MONTE

La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prosegue a gonfie vele, eppure nelle ultime ore sui social è spuntata una foto che ha fatto storcere il naso a molti. Su Instagram, infatti, alcuni utenti hanno notato uno scatto nel quale Cecilia appare accanto ad alcuni amici e tra questi c'è anche Stefano, il fratello di Francesco Monte. Cecilia Rodriguez era alla festa di compleanno, in un ristorante milanese, di un caro amico, e qui ha incontrato il suo ex cognato. Inutile dire che negli anni i due hanno sviluppato molte amicizie in comune, eppure lo scatto ha inevitabilmente scatenato molti sospetti da parte del pubblico social. In realtà c'è anche altro che spiega questa "vicinanza": Stefano Monte, infatti, guida l'agenzia per celebrity che rappresenta Cecilia Rodriguez, oltre che il fratello Jeremias e lo stesso Francesco Monte. (Anna Montesano)

NUOVA CASA PER LA MODELLA

Nuova casa per Cecilia Rodriguez. La modella argentina, dopo aver chiuso la storia con Francesco Monte, ha deciso di ricominciare accanto ad Ignazio Moser e di prendere una casa tutta sua. Su Instagram Stories, infatti, la modella argentina ha mostrato le chiavi di casa e un collage di foto in cui è felice accanto ad Ignazio. Proprio al suo fidanzato, la sorella di Belen ha detto grazie per far parte della sua vita. A poche ore dal Natale, dunque, Cecilia ha ricevuto il suo regalo di Natale. Nela nuova casa, la Rodriguez andrà a vivere da sola. Almeno per il momento, infatti, l’argentina non ha alcuna intenzione di andare a convivere. Come ha recentemente confessato al Maurizio Costanzo Show, Cecilia vuole continuare a fare la fidanzata. Dopo una storia e una convivenza per Francesco Monte, Cecilia non ha alcuna voglia di cominciare una convivenza nell’immediato. Tuttavia, nei prossimi mesi, potrebbero già esserci importanti novità. Ignazio, dunque, sarà solo un ospite speciale nella casa di Cecilia? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BRINDISI GNORANTEAM PER IGNAZIO

In quest'ultimo mese dell'anno si continua a parlare di Ignazio Moser e di Cecilia Rodriguez, la coppia delle coppie deli reality di questo 2017. I due si preparano ad affrontare il loro primo Natale in coppia magari in giro per vacanze o in giro, rimane il fatto che in questo fine settimana sarà di più il tempo che passeranno lontani che quello che li vedrà insieme a causa di una serie di eventi che stanno intrattendo la bella Cecilia. Cosa succederà in questi giorni? Sicuramente i due avranno modo di amarsi ancora di più soprattutto dopo aver passato tre mesi insieme notte e giorno. Proprio ieri sera Ignazio ha avuto modo di riabbracciare i suoi amici di sempre e proprio in quest'occasione e condividere con loro un Brindisi Gnoranteam che ha convinto anche i fan che continuano a seguire lo sportivo e imprenditore. Cosa combinerà nei prossimi giorni in occasione di Natale e Capodanno? In attesa di scoprirlo, clicca qui per vedere il video. (Hedda Hopper)

IGNAZIO E CECILIA SEPARATI MA UNITI DALLO STESSO TATUAGGIO

Finalmente Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono separati per qualche giorno. Lui preso dalla sci, lei da mille impegni, i due lontani ma mai "lontani" continuano ad amarsi e farsi speciali deiche sui social e anche oggi sarà una giornata che passeranno da separati. Rimane il fatto che i due sono pronti a guardare avanti in nome di qualche filo sottile del destino che li lega da prima di conoscersi. I fan ne sono convinti e il fatto che i due abbiamo lo stesso tatuaggio lascia pensare che le loro anime fossero destinate ad incontrarsi. Nonostante le ultime uscite infelici di Cecilia a Le Iene, i fan della coppia sono ancora pronti a scommettere sul loro amore puro, una passione irrefrenabile a cui i due non sono riusciti a dire di no. Le cose cambieranno in futuro o quel tatuaggio vuol davvero dire qualcosa? (Hedda Hopper)

IGNAZIO SCIA, E CECILIA?

Anche lontana dal suo Ignazio Moser, la bella Cecilia Rodriguez non fa che pensare all’uomo che, nella casa del Grande Fratello vip 2017 le ha fatto perdere la testa al punto da rivoluzionare la sua vita. A causa di alcuni impegni lavorativi di Cecilia, i due sono lontani da qualche giorno ma continuano ad essere sempre nei pensieri l’uno dell’altra. Se Ignazio pensa alla sua Checu dalle piste di sci invitandola a raggiungerlo presto per imparare a sciare, Cecilia pensa al suo Ignazio durante la cena. Su Instagram Stories, infatti, la modella argentina che sogna un futuro felice accanto all’ex ciclista, ha pubblicato la foto di una pizza a forma di cuore. Un cuore che sicuramente è per Ignazio Moser con cui si appresta a vivere il primo Natale insieme. Tra Cecilia e Ignazio, dunque, non mancano mai i gesti d’affetto e d’amore anche sui social in attesa di potersi riabbracciare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SERATA DI FESTA PER IGNAZIO

Serata di baldoria per Ignazio che, in attesa di riabbracciare la sua Cecilia, ancora impegnata con serate ed eventi, si è concesso prima una mattinata sulle piste da sci e poi una serata all’insegna del divertimento con gli amici di sempre. Felice, sereno e divertito, l’ex ciclista del Grande Fratello Vip 2017 ha condiviso i suoi momenti di svago su Instagram Stories mostrando ai followers i suoi amici. Una serata prettamente maschile con un pensiero rivolto alla sua Cecilia, attesa da diverse lezioni di sci quando raggiungerà il fidanzato. Da qualche giorno, dunque, i due piccioncini sono lontani. Ignazio e Cecilia, però, continuano a lanciarsi messaggi sui social dichiarando l’amore che provano l’uno per l’altra. Lontani a causa degli impegni, sono pronti a trascorrere insieme le vacanze di Natale concedendosi anche dei momento romantici (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I sogni di Cecilia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, proprio di recente sono stati ospiti insieme in una discoteca a Civitanova. I due piccioncini, hanno aperto le danze con una rivelazione bomba: "Ha promesso che mi sposerà!", ha affermato la sorella di Belen così come riporta il Corriere Adriatico. La promessa, di fronte a circa 3mila persone, sarà mantenuta oppure no? Restiamo in attesa! Nel frattempo, sempre durante quella ospitata, la modella argentina ha parlato del suo futuro lavorativo: "Ho sempre dichiarato che la tv non mi appartiene. Approfitto di questo mondo, ma poi me ne torno a casa e faccio la mia vita. Continuo a fare la modella e portare avanti la mia linea di costumi". I sogni della Rodriguez, sembrano essere quelli delle comuni ragazze della sua età, tra progetti lavorativi, matrimonio ed anche fortissimo desiderio di gravidanza, così come raccontato tra le pagine del settimanale "Chi" che ha voluto mettere in copertina l'intera famiglia. “Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo!”, ha rivelato Cecilia.

La rinascita di Monte ed i desideri di Cecilia

Cecilia Rodriguez, intervistata tra le pagine del settimanale “Chi”, ha confessato di volersi sposare ed anche di avere figli in quanto, l’età è quella giusta. Ma non finisce qui. La sorella di Belen ha anche ammesso di aver trovato l’uomo giusto e per questo motivo, dovranno darsi da fare perché non vuole diventare mamma troppo vecchia: cosa ne penserà il buon Ignazio Moser? Anche con il suo ex Francesco Monte, si parlava di volontà di mettere su famiglia ed avere figli ed invece, come potete ben vedere, questi progetti sono andati in frantumi. Di recente, Cecilia è tornata pure sull’argomento ex, affermando che lui non era un santo e ultimamente la trascurava molto per potersi dedicare interamente al suo lavoro di attore. Tra di loro però, c’erano state anche numerose incomunicabilità e, secondo la modella lui ne era anche al corrente: “Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c’erano problemi". Nel frattempo proprio Monte, intervistato da Diva e Donna ha svelato la sua rinascita: "È tutto passato. Mi sembra di essere rinato. Mi sento meglio perché ho iniziato a prendermi cura di me".

© Riproduzione Riservata.