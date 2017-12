Cinzia Primatesta/ La moglie di Antonino Cannavacciuolo denunciata ma resta in silenzio

Cinzia Primatesta, la moglie di Antonino Cannavacciuolo, è stata denunciata per frode dopo un controllo dei Nas nel Bistrot di Torino. La coniuge dello chef resta in silenzio.

23 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta

Cinzia Primatesta, la moglie di Antonino Cannavacciuolo, resta in silenzio dopo la denuncia scattata a suo carico in seguito ad alcune irregolarità che i Nas di Torino hanno riscontrato durante un controllo nel Bistrot nel capoluogo piemontese. Secondo quanto è stato riferito, la denuncia a carico di Cinzia Primatesta e del direttore del locale Giuseppe Savoia sarebbe scattata perché nel menù non erano indicati quali piatti fossero cucinati con materie prime congelate. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web scatenando polemiche intorno al caso. In molti, infatti, hanno difeso Antonino Cannavacciuolo e la moglie, rei di aver commesso un semplice errore. Per i Nas, invece, si tratta di un’irregolarità per la quale è stata inflitta una multa allo chef. Nonostante il clamore, però, Cinzia Prmatesta resta in silenzio. Nessun commento sui giornali o sui social da parte della signora Cannavacciuolo. In compenso, a parlare, è stato proprio il giudice di Masterchef Italia 7.

CINZIA PRIMATESTA IN SILENZIO, ANTONINO CANNAVACCIUOLO NO

Se, dunque, Cinzia Primatesta, come ha sempre fatto in questi anni, preferisce restare in silenzio e non commentare la denuncia lasciando fare alla legge il suo corso, a difendere l’operato del proprio staff è Antonino Cannavacciuolo che, ai microfoni de La Repubblica, ha dichiarato: “Sul menù mancava solo un asterisco, e il cibo in frigo era per noi. Certo che, con storie come questa, viene voglia di andarsene”- ha dichiarato il famoso chef che ha poi spiegato di aver commesso un errore ma di non aver messo in atto nessuna frode. Insomma, la vicenda ha già fatto molto rumore scatenando anche il mondo dei social dove gli utenti si sono divisi tra quelli che difendono l’operato di Antonino Cannavacciuolo, di Cinzia Primatesta e di tutte le persone che lavorano per loro e chi, invece, considera giusta la multa inflitta allo chef.

