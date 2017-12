FRANCESCA MICHIELIN/ In pre-order il nuovo disco 2640 (Music 2017)

Torna Music, appuntamento con la musica italiana e non solo. Presentato da Paolo Bonolis su Canale 5 vede la partecipazione di numerosi ospiti, tra questi anche Francesca Michielin.

Francesca Michielin

PROTAGONISTA DEL NUOVO VIDEO DI CASA SURACE

Eccoci arrivati alla serata conclusiva dello show musicale di Canale 5, Music. A condurre la serata Paolo Bonolis che con la complicità del collega Luca Laurenti offrirà alcune ore di puro spettacolo. Il tutto impreziosito dal carisma e dal talento dei numerosi ospiti che vi parteciperanno. Tra questi la cantautrice e polistrumentista italiana Francesca Michielin che non solo ha un grandissimo talento e una bellissima voce ma ha anche tanta autoironia. È ciò che viene fuori dalle ultime notizie di musica che vedono la cantante vicentina protagonista del nuovo video di Casa Surace, noti youtubers napoletani. Con Casa Surace la Michielin ha realizzato una divertentissima clip che usa le hit italiane del 2017 come Occidentali’s Karma, Sconosciuti da una vita in versione natalizia ed ossia i successi italiani di questo anno visti dal meridionale fuori sede che però torna a casa in occasione del Natale. Francesca Michielin ha dato il suo contributo calandosi perfettamente nell’atmosfera natalizia del video e creando una versione speciale del suo ultimo singolo ‘Io non abito il mare’ fino poi ad intonare insieme agli altri web star una versione alquanto alternativa di Tu scendi dalle stelle. IN

ANTEPRIMA L’ASCOLTO DEL BRANO ‘TROPICALE’

Tuttavia in questi giorni Francesca Michielin è anche impegnata con la promozione del suo nuovo disco ‘2640’ che uscirà il 12 gennaio e che però esattamente da ieri è possibile pre ordinare su Amazon e su iTunes. Grazie al pre order è possibile accaparrarsi una bella sorpresa ed ossia l’ascolto in anteprima del brano ‘Tropicale’: “Da oggi in pre-order su iTunes c’è il mio nuovo disco, 2640! Per chi farà il pre-order c’è una sorpresa, una canzone molto bella. Si chiama #Tropicale. Andate a ballare”. L’album 2640 contiene ben tredici tracce tra cui i singoli Io non abito il mare e Vulcano. Si prevede quindi per lei un anno all’insegna del successo che va a completare un percorso artistico di grande maturazione artistica e professionale. Infatti proprio dopo l’uscita dell’album ed esattamente il 17 marzo inizierà un tour nei principali club italiani. L’anteprima è prevista però il 16 marzo a Parma al Campus Industry Music per poi approdare al Fabrique di Milano con un sold out garantito. È caccia ai biglietti che sono già disponibili da ieri.

