GIULIA DE LELLIS / La sua nuova vita tra amore e progetti: "Ho ricevuto diverse proposte interessanti"

Giulia De Lellis ha parlato della sua nuova vita dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 2 in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Tra amore e progetti per il futuro...

23 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis è stata senza dubbio una delle più grandi sorprese del Grande Fratello Vip 2. Presentata, con qualche critica tra chi non l'aveva mai sentita nominare, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne si è poi fatta conoscere grazie al suo carattere generoso e scaltro. Ma cosa ne è stato della sua vita dopo la fine del reality show? Quanto accaduto in queste ultime settimane e i programmi per il futuro sono stati da lei raccontati in una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiù, al quale ha raccontato qualche dettaglio della sua relazione con Andrea Damante: "Io sono gelosa ma allo stesso tempo sentivo che lui mi amava e che era fuori ad aspettarmi. Certo c'erano giorni in cui stavo malissimo in cui la paura di perderlo c'era: alternavo momenti di euforia a momenti di angoscia. Credo che dipenda dalla mia giovane età sono molto insicura. Comunque appena ci siamo riabbracciati tutte le mie insicurezze sono svanite e ora vogliamo goderci appieno la bellezza di questo periodo".

Giulia De Lellis e i suoi progetti per il futuro

Da quanto è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis ha capito di essere molto amata dagli italiani: "Ragazzi e ragazze che mi hanno visto nella casa e che hanno imparato a conoscermi, a volermi bene e ad apprezzarmi per quello che sono. Ho un sacco di serate da fare in tutta Italia, ma al di là di questo, mi colpisce anche che ora tante signore mi fermano per la strada e dicono di avermi votato. Insomma scopro un affetto incredibile e sono frastornata". Per quanto riguarda i progetti per il futuro, la gieffina ha ricevuto delle interessanti proposte delle quali per il momento non ne vuole parlare: "Recitare è sempre stato il mio sogno ma so che non sarà facile e che per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione, in fondo non ho alcuna esperienza. Ma fare l’attrice un sogno nel cassetto, anche se non è l’unico. Vorrei entrare nel mondo della moda, è stata mia madre a trasmettermi questa passione. Ho intenzione di lanciare una linea di vestiti che porta il mio nome abiti e accessori di Giulia De Lellis".

