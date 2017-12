Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ Critiche dal pubblico del Trono Over: Maria De Filippi la silura?

23 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani

Sembra che la permanenza di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne sia appesa ad un filo. La dama del trono over, vera protagonista soprattutto per la storia nata con Giorgio Manetti sembra in procinto di lasciare per sempre quella sedia che l'ha resa ben nota al pubblico italiano. Basta fare un giro per le pagine social dedicate al programma di Maria De Filippi per capirne il motivo: tante, troppe le critiche per la Galgani e per la redazione del dating show a causa di scene viste e riviste nel corso di questi anni che, secondo molti, "hanno davvero stufato!" Il pubblico vorrebbe assistere a qualcosa di nuovo, a nuove storie d'amore e accogliere nuovi personaggi nello studio del trono Over cosa che da tempo non accade.

LE ACCUSE DI TINA CIPOLLARI

L'attenzione data a Gemma e alla storia con Giorgio, fatta di lacrime e baci dati in studio, non fa più presa sul pubblico, motivo per il quale Maria De Filippi potrebbe decidere di salutare la dama nella nuova stagione di Uomini e Donne o comunque di limitarne il protagonismo in studio. Anche Tina Cipollari, d'altronde, sembra essere davvero stanca di questa storia. Al settimanale “Vero” di recente ha dichiarato su Gemma: “Peggiora giorno dopo giorno e non smette di stupirmi. Sono rimasta sconvolta. Dopo la famosa lettera di qualche anno fa, i tanti rifiuti ricevuti, i suoi tentativi di riavvicinamento puntualmente fallimentari, che fa lei? Il solito piagnisteo e gli dichiara nuovamente il suo amore. È davvero incredibile. Ha perso ancora una volta credibilità, io non mi ero sbagliata quando l’accusavo di prendere in giro tutti gli altri protagonisti del Trono Over che ha frequentato”.

