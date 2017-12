Giovanna Civitillo/ Video, il "promo" del programma su Instagram (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Ci sarà anche la showgirl Giovanna Civitillo nel parterre di ospiti de "I Soliti Ignoti" di questo sabato (ore 20.35), per una puntata speciale che chiuderà la lunga maratona tv di Telethon

Giovanna Civitillo, in uno scatto assieme ad Amadeus (Archivio)

GIOVANNA CIVITILLO OSPITE A "I SOLITI IGNOTI" Ci sarà anche Giovanna Civitillo, la compagna di Amadeus (che della serata sarà il conduttore), nella puntata de “I Soliti Ignoti” che questo sabato, dalle ore 20.35, animerà la prima serata di Rai 1. Infatti, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico è in programma un appuntamento speciale durante il quale avrà spazio e terminerà idealmente dopo una settimana non-stop, la lunga maratona televisiva di Telethon, l’oramai ricorrente appuntamento della Rai con la beneficenza: anche per questo motivo, il cast di concorrenti del celebre game show riservato allo svelamento delle identità segrete sarà composto eccezionalmente da personaggi VIP non solo del piccolo schermo ma anche della musica e dello spettacolo e la 40enne showgirl e ballerina originaria di Vico Equense avrà dunque l’occasione di misurarsi in veste di concorrente sotto gli occhi attenti di suo marito, al quale è legata oramai dai tempi de “L’Eredità”.

IL PROMO DELLO SHOW SU INSTAGRAM

E proprio in vista della sua partecipazione alla puntata speciale de “I Soliti Ignoti” del 23 sera, Giovanna CivitIllo ha postato a beneficio dei propri follower sul suo seguitissimo account Instagram che condivide con Amadeus (@giovanna_e_amadeus) un video per promuovere la serata all’insegna della beneficenza: “Sabato sera che fate???... Passiamo insieme una bella serata #solitiignoti #rai1 #telethon #aiutiamolaricerca #amadeus #tantiospiti#cisonoanchio” è la breve didascali che la ballerina campana ha pubblicato accanto alla clip, nella quale si vede lo stesso Amadeus che, con un cappello da Babbo Natale in testa e circondato da alcuni pacchi regalo: il conduttore invita tutti i telespettatori a seguirlo nello show speciale di sabato, mentre intanto un separé si abbassa inesorabilmente coprendolo a poco a poco e costringendolo a inginocchiarsi per terminare il suo “promo”, tra le risate della compagna Giovanna che filma il tutto.

© Riproduzione Riservata.