Gomorra 4 La Serie / Anticipazioni quarta stagione: un ritorno shock nelle prossime puntate?

Le anticipazioni di Gomorra 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.46 Jacopo D'Antuono

Gomorra 4 la serie, anticipazioni

Si è conclusa ieri la terza stagione di Gomorra La Serie e anche quest'anno lo ha fatto con la morte di uno dei suoi personaggi principali. Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, lascia la serie. "L'Immortale è muort" ha dichiarato in una delle prime puntate, anticipando quello che sarebbe davvero accaduto nell'ultimo episodio. Ma con la morte di Ciro si torna a parlare di un altro dei protagonisti che più volte è stato associato ad un possibile ritorno nella serie: Salvatore Conte. Il boss è stato ucciso nella scorsa serie anche se non abbiamo assistito ai suoi funerali e questo porta molti a credere che potrebbe tornare proprio nella prossima stagione, con un enorme colpo di scena. Si tratta di una possibilità molto lontana che comunque continua ad affascinare il pubblico affezionato alla serie. (Anna Montesano)

I saluti di Ciro/Marco

La terza stagione della fortunata serie Sky, Gomorra, ha chiuso i battenti ieri sera su Sky Atlantic con un finale davvero suggestivo che ha visto il personaggio interpretato da Marco D’Amore, Ciro Di Marzio, venire ucciso. Un’uscita clamorosa che tuttavia non sembrerebbe mettere in discussione il futuro del format tant’è che sarebbe giù in fase di lavorazione la quarta stagione. In attesa di sapere se effettivamente Ciro l’Immortale sia effettivamente morto, Marco D’Amore ha voluto salutare i suoi fan sui social network con un toccante video in cui recita un brano tratto da Ragazze sole con qualche esperienza di Enzo Moscato. Una sorta di preghiera laica nella quale il protagonista di Gomorra si rivolge ai camorristi e più in generale ai criminali, chiedendo loro di fare opera di pentimento per il male che stanno facendo al territorio, alle donne, ai bambini ed in un certo senso anche a loro stessi. Clicca qui per vedere il video pubblicato su Facebook.

PATRIZIA NUOVA REGINA?

La tanto temuta trasformazione è avvenuta anche per Patrizia. La morte di Ciro nel finale della terza stagione di Gomorra ha oscurato anche l'ottimo lavoro fatto da Cristiana Dell'Anna, vero perno di questo complicato doppio appuntamento che ci ha tenuto compagnia ieri sera su Sky Atlantic. In un primo momento tutti abbiamo pensato che Patrizia "si fosse voltata" lasciando solo Genny e trovando in Scianel un'alleata fedele ma così non è stato. Quello che è successo durante lo scambio con protagonisti il giovane Savastano e la sua famiglia, hanno fatto in modo che in molti pensassero ad una conferma del suo tradimento ma così non è stato. Patrizia è rimasta fedele ai Savastano, nonostante tutto, e ha aiutato Genny ad aver la sua famiglia ma, soprattutto, di liberarsi della traditrice, Scianel, colei che ha venduto il suo nome ai Confederati mettendo a rischio Azzurra e il piccolo Pietro. Proprio Patrizia ha premuto il grilletto nel finale uccidendo Scianel e mettendo fine all'ascesa della iena, questo cambierà le cose anche per lei nella quarta stagione di Gomorra? (Hedda Hopper)

I RINGRAZIAMENTI DI ROBERTO SAVIANO

Un vero e proprio successo per Gomorra 3. Ascolti stellari e una quarta stagione già in scrittura, questo è quello che rimane dopo il devastante ultimo appuntamento di ieri sera. I fan sono già in crisi pensando ad una nuova stagione senza Ciro l'Immortale mentre Roberto Saviano ci tiene a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato al progetto rendendolo grande. Lo scrittore che ha dato il via alla "saga" di Gomorra ha voluto prendere la parola sui social per ringraziare cast e crew di questo progetto che all'inizio era un'incognita ma che adesso ha conquistato non solo l'Italia ma anche i Paesi in cui è stata venduta. Roberto Saviano ringrazia e scrive: "Anche quest'anno i risultati sono stati incredibili. E tutto grazie al talento degli attori, alla professionalità dei registi, degli sceneggiatori e di tutta la troupe, al coraggio della produzione che ha sempre creduto in questa serie anche contro ogni bieca polemica. Gomorra-La Serie è una fiction che si ispira a dinamiche reali e, illuminandole e raccontadole, fornisce strumenti per riconoscerle nelle realtà. Attraverso la rappresentazione sullo schermo, ciò che già esiste diventa immediatamente riconoscibile. La fiction non crea la realtà, ma offre le chiavi per imparare a identificarla e a darle un nome. Alla politica che non riesce a trasformare la realtà non resta che provare a prendersela con la sua rappresentazione. Noi, da parte nostra, continueremo a illuminare". I fan non possono concordare con lui dopo tre anni di successi, il quarto capitolo sarà l'ultimo? (Hedda Hopper)

Lo sconcerto per il finale shock

A dir poco sconcertante il finale di stagione di Gomorra 3, che ieri ha chiuso i battenti proprio come i fan non avrebbero mai voluto vedere. Una scena che ha segnato la conclusione di un'epoca con l'uscita di scena di volti illustri e quel patto di sangue che non può fare a meno che provocare dolore e sconcerto. Chi pensava in un, almeno parziale, lieto fine è dunque rimasto spiazzato, al punto che qualche fan su Twitter scrive riassumendo il senso che ha pervaso nella tarda serata buona parte del pubblico italiano: "Ci avete rovinato il Natale. E ora come si fa?" Proprio nel social network più usato dal pubblico di Gomorra, l'hashtag entra subito in trend topics e insieme ad esso si ripete costantemente una sola richiesta: dopo quanto accaduto la quarta stagione non solo dovrà esserci, ma dovrà andare in onda al più presto! E a quanto pare, almeno questa affermazione può già avere il suo riscontro positivo: la scrittura della quarta stagione della serie più amata della storia della televisione italiana è già cominciata! [Agg. di Dorigo Annalisa]

Gomorra 3 chiude col botto: la morte di Ciro Di Marzio

Sale l'attesa per Gomorra 4, dopo l''ultimo appassionante episodio della terza stagione trasmesso ieri sera da Sky Atlantic. I fan sono rimasti letteralmente scioccati dalla morte di Ciro Di Marzio e ora si domandano quali scenari si apriranno nella quarta serie e soprattutto quando andrà in onda. E' una certezza il fatto che si stia lavorando già alla scenegiattura, come sempre caratterizzata da tanti colpi di scena pronti ad animare le vite dei nostri protagonisti. Il doppio episodio trasmesso ieri da Sky ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso fino all'ultima inquadratura. Lacrime, abbracci e spari: il finale shock della terza serie è stato un colpo al cuore per gli appassionati di Gomorra. Il malaffare e la sete di potere serpeggiano per le vie di Napoli, che sembra aver ancora molti altri lati oscuri da svelare. Non resta dunque che attendere l'arrivo della quarta stagione o nell'attesa delle nuove puntate, rivedere questa terza serie che ha ben impressionato per ritmo e coinvolgimento, dalla prima all'ultima puntata.

Anticipazioni Gomorra 4: clamoroso ritorno, ecco Salvatore Conte

Ciro Di Marzio è morto davvero? Alcuni fan non credono a questa ipotesi, malgrado le ultime immagini facciano pensare il contrario. Le anticipazioni di Gomorra 4, però, non mettono in evidenza soltanto il personaggio di Ciro, ma anche un ritorno a sorpresa che potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i fan. Si tratta dell'arrivo di Salvatore Conte, che molto probabilmente avrà un ruolo decisivo nell'ennesima lotta pericolosa tra i clan. Gli sceneggiatori stanno lavorando con grande entusiasmo alla trama della nuova stagione di Gomorra. Le riprese dovrebbero cominciare nel 2018, molto probabilmente tra marzo e aprile. Questo chiaramente fa pensare che Gomorra 4 non approderà sui nostri schermi prima del 2019. L'attesa è davvero lunga, ma il conto alla rovescia dei fan è già iniziato. Grande suspense per le prime rivelazioni ufficiali relative alla trama, pure per queste bisognerà pazientare qualche mese.







