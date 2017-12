I Cugini di Campagna e Circuba/ Il post su Instagram dal backstage (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Ci saranno anche I Cugini di Campagna e gli artisti del Circo Nacional de Cuba nella puntata speciale de "I Soliti Ignoti" di sabato (ore 20.35, Rai 1) dedicata alla maratona tv di Telethon

I Cugini di Campana, durante un'esibizione (Archivio)

I CUGINI DI CAMPAGNA E IL CIRCUBA A "I SOLITI IGNOTI"

Tra gli ospiti della puntata ‘straordinaria’ de “I Soliti Ignoti” in programma questo sabato (ore 20.35, Rai 1) ci sarà anche un’accoppiata inedita, vale a dire quella formata da I Cugini di Campagna e dagli artisti che rappresenteranno il Circo Nacional de Cuba (Circuba): infatti, nella speciale in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico terminerà di fatto la maratona televisiva di Telethon che ha caratterizzato l’ultima settimana della programmazione della Rai e, anche per questo motivo, il game show condotto da Amadeus vedrà scendere in campo questa volta un ricco parterre i ospiti VIP, alcuni dei quali non solo si esibiranno ma si cimenteranno pure in veste di concorrenti per vincere quel montepremi finale che, ad ogni modo, verrà comunque devoluto proprio a Telethon. Per I Cugini di Campagna, uno dei gruppi pop “cult” della scena musicale italiana degli Anni Settanta, si tratterà dell’ennesima ospitata televisiva, mentre meno noto al pubblico nostrano è il Circuba, singolare unione dell’arte circense con la musica e i ritmi latini.