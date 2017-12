IL SEGRETO / Raimundo si risveglia dal suo lungo sonno ed è un uomo nuovo (Anticipazioni 23 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 dicembre: Raimundo si risveglia dal suo lungo sonno. Qualcosa è cambiato in lui? Lucia continua a tormentare Hernando.

23 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna ad occupare la fascia pomeridiana del sabato pomeriggio, approfittando della pausa natalizia di Amici di Maria De Filippi. L'orario sarà però diverso rispetto a quello settimanale: la telenovela spagnola avrà infatti inizio alle ore 15:00, al termine del maxi appuntamento con la 'cugina' Una Vita. Si ripartirà oggi dallo stato vegetativo nel quale si è trovato Raimundo dopo la caduta: l'uomo ha fatto preoccupare tutti i suoi cari, a partire da Donna Francisca, che si è immediatamente rivolta al dottor Zabaleta per capire cosa stesse accadendo. Ma finalmente, dopo tante brutte notizie, ci sarà spazio anche per qualche novità positiva: il padre di Emilia si risveglierà e non avrà nulla a che vedere che quella persona violenta e aggressiva che era apparsa dopo l'attentato in chiesa. Raimundo sembrerà essere tornato se stesso, tanto che avrà subito un grande favore da chiedere a Mauricio.

Anticipazioni Il Segreto: problemi a non finire a Los Manantiales

Mentre alla villa, ci sarà oggi spazio per qualche notizia positiva, a Los Manantiales nulla andrà per il verso giusto. Nell'episodio odierno de Il Segreto, Beatriz apprenderà nel peggiore dei modi le novità relative al legame tra Matias e Marcela. Sarà proprio quest'ultima a presentarsi al cospetto della sua rivale in amore annunciandole le imminenti nozze con il giovane Castaneda. Ovviamente, i motivi di quella unione non verranno chiariti, motivo per cui Beatriz non saprà più a chi e a cosa credere. Non se la passerà meglio Hernando, ancora alle prese con le continue avances di Lucia: la donna proverà in tutti i modi a sedurlo mentre Camila si troverà nella stanza vicina. Ma il padrone di casa, sempre più nervoso, non avrà nessuna intenzione di tradire nuovamente la moglie, riflettendo sul modo per liberarsi di quella donna che gli sta rovinando la vita. Riuscirà a cacciare di casa Lucia, prima che la verità sulla loro tresca clandestina venga svelata?

