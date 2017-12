ISOLA DEI FAMOSI 2018/ News e cast: Andrea Damante sbarca in Honduras? Fans divisi

Isola dei Famosi 201, anticipazioni e cast prossima edizione: Giulia Latini naufraga con i due ex tronisti Francesco Monte e Sabrina Ghio? Le ultime indiscrezioni.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 10.44 Anna Montesano

Chi sbarcherà sull’Isola dei Famosi 2018? I rumors sui vip che, dal 22 gennaio, animeranno le spiagge dell’Honduras continuano. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, è stato accostato anche all’Isola dei Famosi 2018 dove, in rappresentanza del mondo di Uomini e Donne, dovrebbe esserci il solo Francesco Monte. Il nome di Andrea Damante, tuttavia, non è da escludere. L’ex tronista è uno dei volti più amati e popolari del piccolo schermo e la sua storia d’amore con Giulia De Lellis fa sognare i fans. Tuttavia, a frenare Andrea potrebbe essere proprio il desiderio di restare con Giulia, tornata da lui dopo aver trascorso tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Cosa farà, dunque, Andrea qualora fosse arrivata davvero la proposta? Deciderà di partire ugualmente per l’Honduras? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE ULTIME INDISCREZIONI SUI CONCORRENTI

Manca circa un mese all'inizio della nuova edizione de L'isola dei Famosi che trova alla conduzione Alessia Marcuzzi e come inviato Stefano De Martino, grande novità di questa edizione. Il pubblico è sempre più curioso di scoprire quali saranno i naufraghi di questa edizione e al momento sono tanti i papabili nomi. Tra gli ultimi quello di Marina La Rosa, personaggio televisivo che il pubblico ha conosciuto proprio grazie ad un reality, il Grande Fratello, nella sua prima edizione che vide vincitrice Cristina Plevani. Una partecipazione molto in dubbio per ora, meno in dubbio è quella di Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne la cui partenza per l'Honduras sembra essere ormai certa. Ma il pubblico di Maria De Filippi vorrebbe un altro noto volto di Uomini e Donne nel cast oltre a quelli di Sabrina e Francesco Monte: si tratta di Giulia Latini.

IL PUBBLICO VUOLE GIULIA LATINI ALL'ISOLA!

L'ex corteggiatrice di Luca Onestini è tornata al centro dell'attenzione proprio durante la permanenza del tronista nella Casa del Grande Fratello Vip, acquisendo nuovi follower e fan. La vicenda del tradimento di Soleil Sorgè e la telefonata che c'è stata con Luca prima della sua partenza per il Grande Fratello hanno gettato nuova luce su Giulia, ecco perchè in molti vorrebbero rivederla in tv e magari proprio tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Con Giulia salirebbero a tre i presunti protagonisti della nuova edizione del reality provenienti da Uomini e Donne. Non ci resta che attendere le conferme che arriveranno molto presto.

