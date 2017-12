JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2017 / Pagelle e eliminati: il #DamianoFriday continua

Junior Bake Off Italia 2017, il riassunto della prima puntata della terza edizione e le pagelle: i momenti top di questa serata condotta da Katia Follesa

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 9.50 Redazione

Junior Bake Off Italia 2017

Venerdì 22 dicembre 2017 dedicata al mondo della cucina: da un lato Masterchef, dall'altro Junior Bake Off Italia 2017 arrivata alla terza edizione. Nonostante la fortissima concorrenza soprattutto sui social e la forza del programma di Sky Uno, l'hashtag #juniorbakeoff e gli ascolti del programma non sono stati da meno. Ecco i tweet più simpatici di questa sera: "Che bravi, io a 20 anni ho appoggiato la mano nel forno per sentire se era caldo. Ed effettivamente era caldo. #JuniorBakeOff", "I bambini che piangono e si disperano hanno dagli 8 ai 12 anni. A ventisette anni devo trovarmi una scusa valida.", ""Accorgitezze" ci piace davvero quando @chefcarrara usa l'alibi dell'inglese per gli strafalcioni ? ti vogliamo bene", "Grazie #BakeOffItalia per sbattermi in faccia il fatto che anche i bambini di 10 anni sanno fare le torte meglio di me #JuniorBakeOff #DamianoFriday", "CREMA CHANTILLY CHIAMATA CREMA CANTILLI STO VOLANDO MASSIMOOOOO #JuniorBakeOff" (di Fabiola Granier)

I GREMBIULI BLU E GLI ELIMINATI

La terza edizione di Junior Bake Off Italia ha ufficialmente preso il via ieri sera, con una prima grande novità. Benedetta Parodi, da sempre al timone del cooking show dedicato ai più piccoli, ha lasciato lo spazio a Katia Follesa, creando un po' di confusione tra i giovani concorrenti. Nessuno di loro, infatti, all'inizio l'ha riconosciuta, salvo poi capire che sarà proprio lei a guidarli in questa nuova avventura. La prima puntata ha già fatto capire quali potrebbero essere i concorrenti più interessanti. Bravi tutti, e su questo non c'è nulla da dire, ma il piccolo Massimo si è fin da subito messo in mostra con una buona tecnica e una certa convinzione nei suoi mezzi. Non certo a caso, proprio lui si è guadagnato il primo Grembiule Blu di questa edizione, trovando l'approvazione dei fan del programma. Dispiace invece che Alice e Camillo (quest'ultimo soprattutto si è messo in mostra per la sua simpatia) abbiano già dovuto uscire alla prima puntata: il meccanismo è apparso spietato fin da subito, ma si sa, i talent show funzionano così... [Agg. di Dorigo Annalisa]

COSA È SUCCESSO A JUNIOR BAKE OFF 3? LA PRIMA PUNTATA

A Villa Annoni fervono i preparativi per prima puntata della terza edizione di Junior Bake Off: a condurre lo show Katia Follesa al posto di Benedetta Parodi. I giudici rimangono sempre gli stessi: Clelia D'onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Prima prova è la selfie cake che inizia... proprio con un selfie: ecco quindi i bambini farsi delle fotografie con la telecamera anteriore del telefono. 3, 2, 1 dolci in forno. I bambini cominciano la realizzazione delle loro torte combattendo un po' con l'ansia, la paura e il tempo che scorre. I giudici assaggiano le preparazioni dei bambini. È arrivato il momento della prova tecnica: seguire alla lettera le ricette dei giudici. Per oggi la torta è la torta preferita di Katia e i bambini per scoprirla devono prendere le misure con un metro molto particolare! Ernst, Celia e Damiano notano le difficoltà che i bambini hanno avuto nella preparazione: torte asciutte, decorazioni sbagliate e tempi non rispettati. Sul podio Gaia, Massimo e Chiara, la vincitrice della sfida. Il migliore della puntata che vince il grembiule blu è Massimo! Camillo e Alice sono gli eliminati della puntata.

PAGELLE, I TOP

Quali sono stati i momenti migliori della prima puntata della terza edizione di Junior Bake Off? Sicuramente l'arrivo della vulcanica Katia Follesa che si è presentata davanti ai bambini con... il cartonato di Benedetta Parodi. Ma i bimbi subito capiscono che si tratta di uno scherzo anche se non riescono a riconoscere proprio la conduttrice. È tutto uno scherzo! I bimbi salutano Katia e le danno il benvenuto a Villa Annoni. Altro momento super divertente i selfie dei bambini che devono preparare la selfie cake come prima prova. Tra i momenti più divertenti ancora gli indizi per realizzare la torta preferita di Katia: la torta fragolosa. Gli indizi sono scritti su un metro che Massimo ha utilizzato per prendere le misure alla conduttrice. Chiara racconta il suo bellissimo rapporto con il padre a cui vuole molto bene, e si commuove. I giudici cominciano ad assaggiare le torte dei bimbi al buio. Tra i top momento anche l'esultanza di Edoardo al suo nome tra i bimbi salvati. (di Fabiola Granier)

