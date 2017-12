MASHA E ORSO/ Video, un episodio natalizio in attesa dell'incontro con la Toffanin (Verissimo)

Nella puntata di Verissimo in studio arrivano Masha e Orso per la gioia dei più piccoli. Un’intervista speciale per la Toffanin che incontrerà i protagonisti dell’omonima serie animata.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 12.35 Francesca Pasquale

Silvia Toffanin conduce Verissimo

E anche le tradizioni russe alla fine hanno conquistato i sogni dei bambini e gli incubi dei genitori costretti a guardare e riguardare gli episodi di Masha e Orso a loop. Oggi i protagonisti di Masha e Orso saranno protagonisti di una "visitina" nel salotto di Silvia Toffanin sperando che la piccolina non combini guai che l'orso poi dovrà sistemare e risistemare in attesa della prossima marachella. Un regalo gradito che Silvia Toffanin ha voluto fare a grandi e piccini che seguono la sua trasmissione che oggi andrà in onda con l'ultimo appuntamento del 2017. Ma come possiamo ingannare l'attesa prima dell'arrivo del pomeriggio e della nuova puntata? Facile? Basta andare su RaiPlay e lanciare uno degli episodi natalizi di Masha e Orso che, sicuramente sapranno intrattenere grandi e piccoli. Cosa combineranno i due sotto l'albero di Natale? Clicca qui per vedere il video nella sezione Rai dedicata alle puntate delle sue serie.

GLI AUGURI SPECIALI

Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale del rotocalco televisivo Verissimo condotto come consuetudine da Silvia Toffanin. Un appuntamento dal chiaro gusto natalizio nel corso del quale verrà dato ampio spazio a due protagonisti di un’amata serie animata per bambini: Masha e Orso. I due personaggi infatti, faranno il loro ingresso nello studio Mediaset per la gioia dei più piccoli a cui rivolgeranno i loro specialissimi auguri di un sereno Natale. Un emozionante momento ludico del programma con la piccola e dolce bambina dai capelli biondi e dagli occhi verdi che in ragione della propria irrequietudine sovente si caccia in divertenti situazioni assieme al simpatico Orso con un passato da attrazione di un circo ed ora proprietario di una splendida e caratteristica casetta immersa nel bosco russo. Proprio così, Masha e Orso sono i protagonisti di una serie russa uscita in televisione per la prima volta nel 2009 e basata su una storia per bambini della tradizione di quella che un tempo era l’ex Unione Sovietica.

MASHA E ORSO, DALLA TAIGA SIBERIANA

Masha e Orso sono tra i personaggi del mondo dei cartoni animati più amati dai bambini italiani. Una serie animata che ha fatto la propria comparsa nel 2011 e per la precisione il 24 dicembre del 2011 con i primi episodi che vennero trasmessi su Rai 2. Attualmente questo cartone animato viene proposto al pubblico su Rai YoYo e su DeA Junior, riscuotendo costantemente un enorme successo in fatto di audience. Come detto Masha è una dolce bambina bionda che vive in una sperduta casa nella taiga, ed ossia nella foresta boreale, nei pressi di una piccola stazione ferroviaria dove passa il treno che parte da Mosca per arrivare alla lontanissima Pechino. Orso è una ex attrazione di un grande celebre circo russo che ora ha deciso di avere un’esistenza più tranquilla all’interno della taiga. In realtà tanto tranquilla non è giacché costretto a subire tutte i capricci della pestifera Masha cacciandosi spesso e volentieri nei guai.

© Riproduzione Riservata.