MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI / "Facciamo un medley delle canzoni di Natale?" Il video diventa virale

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti pubblicano su Instagram un video divertente nel quale porgono ai propri fan i migliori auguri di buon Natale 2017.

23 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker

La complicità tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ha conquistato milioni di like su Instagram grazie ad un video che mamma e figlia hanno pubblicato per porgere i migliori auguri di Natale ai propri fan. Ma chi si aspetta le classiche dichiarazioni resterà sicuramente deluso, perché il filmato non ha assolutamente nulla di scontato, confermando l'ironia di cui entrambe sono portatrici con grande naturalezza. Sono le otto del mattino e Michelle guida l'auto mentre Aurora è seduta dietro, ancora assonnata. Il grande entusiasmo della Hunziker non viene rispecchiato nell'atteggiamento della figlia che ancora fatica ad aprire gli occhi: "Allora amore sei contenta?" chiede Michelle ma Auri non sembra affatto disposta a darle ascolto: "Mamma sono le otto del mattino!" Ma, nonostante qualche sbuffo di troppo, mamma Michelle non demorde e propone alla figlia: "Facciamo un medley di una canzone di Natale io e te per fare gli auguri."

Michele Hunzinker e Aurora Ramazzotti: il video diventa virale

La richiesta di Michelle Hunziker ad Aurora Ramazzotti 'terrorizza' quest'ultima: "Dai, amore. Ti ho portato anche il cappello per Babbo Natale". E subito partono le note di All For Christmas is you di Mariah Carey, che obbligano la conduttrice del daily di X Factor ha seguire le richieste della madre, almeno fino a quando la macchina si ferma e Auri scende, fuggendo dalla madre (clicca qui per vedere il video). E Michelle conferma il fallimento della sorpresa alla figlia, scrivendo: "Quando una madre è talmente convinta di fare la sorpresa dell'anno, da non rendersi conto della punizione che sta infliggendo alla povera figlia...! e la cosa non finisce qui! To be continued...#christmas #lol #motheranddaughter #smile #love @therealauroragram". Il video in poche ore è diventato virale, grazie alla condivisione nei profili sia di Aurora che di Michelle, e le opinioni positive e divertite dei fan già spopolano tanto che c'è già chi spera che mamma e figlia possano diventare in futuro protagoniste di un programma tutto loro.

