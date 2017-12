Momenti di Gloria/ Su Rai Movie il film con Ben Cross: i premi della pellicola (oggi, 23 dicembre 2017)

Momenti di Gloria, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: Ben Cross, Ian Charleson e Nigel Havers, alla regia Hugh Hudson. Il dettaglio della trama.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.11 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

CURIOSITA' SULLA REALIZZAZIONE DELLA PELLICOLA

Una pellicola storica sportiva e drammatica quella che in onda questa sera su Rai Movie in seconda serata, che è stata affidata alla regia di Hugh Hudson ed è stata sceneggiata da Colin Welland ed è stata prodotta da David Puttnam con la casa di produzione Enigma Productions Ltd. La direzione della fotografia è stata gestita da David Watkin ed il montaggio è stato realizzato da Terry Eawlings con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Sir Charles Hubert Hastings Parry e Arthur Sullivan e Vangelis Papathanassiou. Il film è stato prodotto nel Regno Unito nel 1981 e la sua durata è di 123 minuti circa. Il film ha vinto numerosi premi tra il 1981 e il 1982, il People's Choice Award, Film dell'anno, Sceneggiatore dell'anno, due premi come Miglior film straniero, due premi come Miglior attore non protagonista (Ian Holm), Menzione speciale (Hugh Hudson), Migliore fotografia, Migliori dieci film, due premi come Migliori costumi, tre premi come Miglior film, Migliore sceneggiatura originale e Miglior colonna sonora (Vangelis). La traccia "Chariots fo Fire" di Vangelis, è divenuta in seguito una delle canzoni più ascoltate e riutilizzate.

NEL CAST BEN CROSS E IAN CHARLESON

Il film Momenti di Gloria va in onda su Rai Movie oggi, sabato 23 dicembre 2017, alle ore 23.00. Una pellicola storica e drammatica che è stata prodotta nel 1981 nel Regno Unito da David Puttnam ed è stata diretta da Hugh Hudson. Nel cast di attori sono presenti Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nicholas Farrell, Cheryl Campbell, Alice Krige, Daniel Gerroll, Ian Holm, Brad Davis, Dennis Christopher, John Gieldug, Lindsay Anderson e Richard Griffiths. Nei panni dei protagonisti (i velocisti Eric Liddell e Harold Abrahams) ci sono Ben Cross e Ian Charleson. Il primo ha conosciuto la notorietà soprattutto per questo ruolo in Momenti di Gloria, ma in seguito ha preso parte a progetti importanti come Assisi Underground (1985), Il primo cavaliere (1995) e The Order (2001). Anche Ian Charleson deve il suo successo soprattutto a Momenti di Gloria, al quale sono seguiti pochi ruoli cinematografici importanti, in Gandhi (1982) e in Opera (1987), è stato anche un rilevante attore teatrale. In Momenti di Gloria troviamo anche Nigel Havers, più attivo in ruoli televisivi (Brothers and Sister tra il 2008 e il 2009), Nicholas Farrell, visto in Hamlet (1996) e Cheryl Campbell, nota soprattutto per Testament of Youth (1979). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MOMENTI DI GLORIA, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra le imprese sportive di due velocisti britannici, Eric Liddell e Harold Abrahams, all'alba delle Olimpiadi del 1924. Liddell è un cristiano devoto, mentre Abraham è ebreo ed entrambi legano strettamente l'attività sportiva alla fede. Il primo vuole rendere onore a Dio tramite la corsa, mentre il secondo cerca un modo per farsi un nome e riscattare il proprio nome in una società inglese che non vede di buon occhio gli ebrei. Durante le Olimpiadi, i due atleti si sfidano nelle gare di qualificazione, superando imprevisti e rivalità e cercando di mantenere sempre forte lo spirito sportivo che li porta a essere sempre corretti l'uno con l'altro, sottolineando l'amicizia tra i due e l'importanza del rispetto tanto in ambito sportivo, quanto nella vita.

