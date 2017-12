Massimo Boldi/ Video, nei panni di un cuoco presenta "Natale da chef" (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Massimo Boldi ospite dello speciale de I Soliti Ignoti (sabato sera, ore 20.35) su Rai 1 per presentate “Natale da chef”, diretto dal comico insieme a Neri Parenti

Massimo Boldi, in uno scatto (Instagram)

MASSIMO BOLDI OSPITE A "I SOLITI IGNOTI" Appuntamento speciale per “I Soliti Ignoti”; il game show di Rai 1 che questo sabato sera andrà in onda (ore 20.35) in coda alla lunga maratona televisiva di Telethon dedicata come ogni anno alla beneficenza. A condurre questa puntata pre-natalizia sarà Amadeus che, tuttavia, questa volta non se la vedrà con dei semplici concorrenti ma con degli ospiti VIP che parteciperanno in prima persona al game show oppure vestiranno i panni dei misteriosi personaggi la cui identità dovrà essere scoperta. E tra i VIP annunciati per il programma che monopolizzerà la prima serata della rete ammiraglia del servizio pubblico ci sarà anche l’attore Massimo Boldi che, come gli altri ospiti annunciati per questo sabato, si sfiderà per vincere il montepremi finale che, tuttavia, sarà devoluto come tradizione vuole proprio a Telethon.

LA PRESENTAZIONE DI "NATALE DA CHEF"

Il 72enne comico, nonché cabarettista, originario di Luino (Varese) tornerà dunque sul piccolo schermo in un periodo molto intenso per lui, dal momento che è impegnato nella promozione dell’ultimo film che lo vede protagonista. “Natale da chef”, diretto da Neri Parenti assieme allo stesso Massimo Boldi, è uscito lo scorso 14 dicembre in tutte le sale cinematografiche ed è probabile che, nell’occasione, l’ex sodale di Christian De Sica possa farvi un accenno: d’altronde, negli ultimi giorni, l’attore ha condiviso sui social network una serie di clip dagli eventi di presentazione della pellicola nella quale veste i panni di Gualtiero Saporito, uno dei tanti appassionati di cucina e cooking show che vorrebbe diventare un provetto chef. Sulla sua pagina Facebook è apparso di recente un video in cui, vestito di tutto punto come un vero cuoco, ha parlato della pellicola presso l’UCI Bicocca di Milano e dietro a un tavolo si è occupato anche di servire in prima persona i presenti alla serata.

