Music 2017, Paolo Bonolis / Ospiti ultima puntata: Riki il più atteso dai giovanissimi

Music, anticipazioni e ospiti ultima puntata 23 dicembre: Riki, Francesca Michielin, Massimo Ranieri, Luca Carboni, The Kolors, Albano e Jonh Mc Enroe si raccontano a Paolo Bonolis.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.54 Stella Dibenedetto

Music

Tra gli ospiti della terza ed ultima serata di Music, il più atteso è sicuramente Riki, il giovane cantante che, lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi nella passata edizione, è già diventato un fenomeno musicale. Primi posti in classifica, dischi d’oro e un tour già esaurito rendono Riki il nuovo idolo musicale dei più giovani. Ogni volta che si muove attira migliaia di giovanissimi che conoscono a memoria le sue canzoni. Paolo Bonolis, dunque, in uno show totalmente dedicato alla musica, non poteva non invitare il fenomeno del momento che, esattamente come tutti gli altri ospiti, si racconterà attraverso le canzoni della sua vita. Quali sono gli artisti che, quotidianamente, ispirano le sue creazioni musicali? Come è nata la passione per la musica? A queste e a tante altre domande, Rii risponderà attraverso le canzoni a cui è più legato (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I GRANDI NOMI EVITERANNO IL TONFO?

Uno slittamento che oggi ha il sapore del sucidio. Questo è quello che è successo a Music che era destinato al mercoledì sera e, invece, in questo finale di edizione è stato spostato al sabato sera. La decisione è arrivata dai vertici Mediaset per evitare lo scontro diretto con Indietro Tutta e Renzo Arbore ma anche questa sera non sarà facile per Paolo Bonolis e i suoi ospiti. Sono tanti i grandi nomi che questa serasi alterneranno sul palco del programma per la gioia del pubblico ma dall'altro lato, su Rai1, ci sarà lo scontro diretto con un altro show, I soliti Ignoti versione Telethon. Anche in questo caso lo scontro è servito ma questa volta il sabato sera potrebbe avere proprio la rete ammiraglia Rai come vincitore dopo l'egemonia di Maria De Filippi e Tu si Que Vales in questi mesi autunnali. Cosa ne sarà di Paolo Bonolis e di Music? Dopo gli ascolti ottenuti in questa seconda stagione sembra proprio che lo show potrebbe finire in panchina per un po'. Come andrà questo finale di Music 2? (Hedda Hopper)

OSPITI E SHOW NELLA PRIMA SERATA DI CANALE 5

Oggi, sabato 23 dicembre, canale 5 ha deciso di regalare una serata speciale al proprio pubblico posticipando l’ultima puntata di Music 2017, lo show di Paolo Bonolis che, dopo le prime due serate trasmesse di mercoledì, ha traslocato al sabato per l’ultima puntata. La seconda edizione di Music ha portato su canale 5 grandi nomi della musica come Marilyn Manson, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Mickey Rourke e Checco Zalone. Paolo Bonolis ha invitato anche grandi attori che hanno raccontato la propria vita attraverso la musica. Emozionanti sono stati i momenti con Claudio Santamaria e Luca Zingaretti. Nonostante il grande spettacolo messo su da Paolo Bonolis e tutta la sua squadra, la seconda edizione di Music non ha conquistato totalmente il pubblico. Le prime due serate dello show, infatti, hanno incollato davanti ai teleschermi rispettivamente 3.222.000 spettatori pari al 15.3% di share e 3.089.000 spettatori pari al 15.1% di share. Ascolti non altissimi e soprattutto non all’altezza dei grandi numeri dello show. Una produzione che conta 2.000 persone di pubblico, 2.800 metri quadrati di led, 1.600 punti luce, 150.000 watt di potenza audio. A rendere tutto più suggestivo è la presenza di una superband e di un’orchestra di 64 musicisti, diretti dal Maestro Diego Basso che accompagnano tutti gli artisti.

TUTTI GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA DI MUSIC 2017

Come in ogni serata, Paolo Bonolis sarà affiancato da Luca Laurenti che canterà le canzoni della sua vita. Nell’ultimo appuntamento con Music, saranno tanti gli ospiti che animeranno la serata e che metteranno d’accordo sia il pubblico più adulto che quello più giovane. Per la gioia dei più giovani, infatti, si racconterà attraverso le canzoni della sua vita Riki, il nuovo fenomeno musicale creato da Amici 16. Dopo aver vinto la categoria canto del talent show di Maria De Filippi, Riki ha scalato le classifiche con la sua musica portando a casa già diversi premi. Sempre dalla scuola di Amici arriveranno i The Kolors che a febbraio saliranno sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2018. Si racconteranno attraverso la musica anche Al Bano e il figlio Yari Carrisi, Massimo Ranieri, Luca Carboni, Nicola Cavallaro, quarto classificato a “The Voice of France”, Marco Masini e Francesca Michielin. L’ospite internazionale dell’ultima puntata di Music sarà l’ex campione di tennis John Mc Enroe. Una grande serata di musica ed emozioni, dunque, per il pubblico di canale 5.

