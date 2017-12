Paolo Fox/ Oroscopo oggi 23 dicembre 2017 : Gemelli, il peggio è passato. I segni in crescita

Oroscopo di oggi, sabato 23 dicembre 2017, di Paolo Fox: I Pesci vedono diversi segni entrare in maniera positiva nell'orbita, top, flop, chi sale e chi scende. Le previsioni della giornata

23 dicembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 23 DICEMBRE 2017

Ora passiamo ai segni zodiacali in crescita secondo l'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri su Rai Due. I Gemelli hanno quattro stelle in tutti i campi. Il peggio è passato. Saturno non è più opposto, ma ci vuole tempo. Il segno della Vergine è molto forte e ha quattro stelle in tutti e tre i campi. Non si deve aspettare, ma si deve agire subito. Se c'è un'occasione ci si deve buttare. Si deve stare un po' per conto proprio. Per lo Scorpione è arrivato il momento di rilevare i propri sentimenti o fare uno scatto nel lavoro, crescita oggi con quattro stelle in tutti gli ambiti rispetto alle tre di ieri. Le occasioni arrivano e gennaio sarà un mese importante. E' un cielo importante per i sentimenti. Capricorno in un momento importante con cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Il segno è pioniere a metà, pronto a iniziare un percorso ma prima deve sapere dove si va a parare. Si consulta la piantina, non ci si getta senza istruzioni. E' il momento ideale per fare i piani. Gli uomini del segno sono apparentemente freddini, ma potrebbero dire ti amo. (agg. di Matteo Fantozzi)

ARIETE BISOGNO DI SFOGARE LA TENSIONE, SEGNI IN CALO

Andiamo a vedere i segni zodiacali da considerare in calo. Ariete con tre stelle in amore, quattro in lavoro e fortuna. Nonostante la buona volontà non si riesce a sfondare una porta e si è un po' giù di corda. Alcuni segni zodiacali hanno bisogno di sfogare l'aggressività e l'Ariete di tensione ne vive tanta. Se non si riesce a sfogare all'esterno si riversa sul proprio fisico. Il Leone ha tre stelle in amore e lavoro, quattro nella fortuna. C'è un'indicazione delle stelle di miglioramento per quanto riguarda le questioni d'amore e personali in vista del 2018. Ora però ci sono dei contenziosi aperti e bisogna capire perché. Le coppie che stanno insieme e si vogliono bene litigano per le piccole cose. Il Sagittario è intraprendente e forte anche se cala rispetto a ieri con quattro stelle in tutti gli ambiti. Il segno è trainante, travolgente. Non è magari abile a fare una cosa, ma ci prova ed è convincenti. Si riesce ad essere al centro dell'attenzione e si riesce a dare energia agli altri. E' una cosa importante in questo momento dove tutti sono pessimisti. Il segno cerca di sorreggere gli altri ed è un problema trovare qualcuno che sorregga il segno. (agg. di Matteo Fantozzi)

LEONE PRONTO PER EMOZIONI, BILANCIA DA BATTAGLIA

Il Leone che in estate ha chiuso una storia importante ora si può consolare con una bella emozione. Bisogna prendere la realtà in maniera più serena. E' questo che si desidera e questo quello che le stelle sollecitano. C'è la voglia di recuperare un po' di tempo perso magari per colpa di una persona che non ha dato quello che si voleva. Bisogna superare vecchie tensioni e problemi. Le coppie di vecchia data devono fare progetti anche a lunga scadenza, purché solo nella prima parte dell'anno siano accorti soprattutto sulle spese. La Bilancia vivrà un Natale importante. C'è un senso della battaglia che impone Saturno dissonante. Si vuole tornare su posizioni che erano state abbandonate. E' l'anno del riscatto e del ritorno al lavoro. per iniziare a lavorare bene si devono avere le giuste persone attorno. C'è bisogno attorno di qualcuno che dice che tutto sta andando bene. Si cercano risposte d'amore. Gennaio potrebbe essere un mese in cui ci si arrabbia se qualcuno non dà le risposte che si aspettano. (agg. di Matteo Fantozzi)

CAPRICORNO RIPARTE, VERGINE CONFLITTUALE

Il Capricorno ha un bellissimo oroscopo. Questo weekend è importante per risolvere problemi nati nel passato e per avere idee e progetti per il futuro. Il 2018 sarà un anno impegnativo e di successo. Bisogna ripartire da sé stessi e se possibile ci si deve confrontare con gli altri per saperne i gusti, ma alla fine si deve fare quello che dice il cuore e la mente. Si è persone capaci di fare grandi cose quando ci si ferma a ragionare. Si detesta la confusione. I Vergine che hanno chiuso una relazione nella prima parte del 2017 se hanno figli o contenziosi aperti possono risolvere entro gennaio i problemi che è il mese delle mediazioni. Natale che nasce con piccoli conflitti superabili. Chi ha subito una separazione o allontanamento deve essere un pochino più ottimista. Chi è stato male per amore nella prima parte di dicembre deve dimenticare e cercare di voltare assolutamente pagina. (agg. di Matteo Fantozzi)

SCORPIONE IN CRESCITA, GEMELLI PENSIEROSI

Lo Scorpione vivrà sabato, domenica e lunedì in maniera molto interessante. Saturno e Giove sono favorevoli. Chi è stato male recupera, chi non vuole stare bene non recupererà mai. I pessimisti e chi si crogiola nei propri dolori per paura del futuro devono reagire. I cambiamenti fanno male a volte, ma se aiutano a stare meglio vanno favoriti. Arriveranno grandi novità. I Gemelli vivono un weekend pensieroso. Bisogna vedere chi sta vicino e con chi si passerà questo Natale che è la festa della famiglia. Non tutti hanno buoni rapporti e serve la forza di trovare dagli altri un interessante confronto. C'è bisogno di vedere gente nuova, persone diverse. Giornate particolari con piccoli malesseri da superare. Ottimismo da ritrovare con grandi stelle nel 2018 e meno ostacoli. Sicuramente l'anno nuovo regalerà qualche situazioni interessante anche perché dovrebbero arrivare delle risposte importanti. (agg. di Matteo Fantozzi)

SAGITTARIO IMPETUOSO, CANCRO INNAMORATO

Il Sagittario è burrascoso e impetuoso. In questi giorni si cercherà di fare qualcosa di divertente. C'è una situazione particolare attorno a Natale e ci si potrà sentire annoiati stando fisicamente da una parte e con la testa da un'altra. Se attorno ci sono persone pedanti e nervose è sconsigliato stare nel traffico e fare cose stancanti. Si deve ritrovare il senso della famiglia. Il Cancro deve lasciare spazio all'amore e non solo perché Natale è la festa dell'amore, ma soprattutto perché da lunedì ci saranno ottimi transiti planetari. C'è la possibilità di riscoprire la voglia di amare, ci si può sentire più emozionati. Come ci si emoziona? Quando si ha a che fare con persone vere e con la famiglia che si può costruire anche nell'ambito del lavoro o tra gli amici. Ci sono varie famiglie che si costruiscono nella vita. Bisogna fare la scelta giusta in diversi e interessanti contesti. (agg. di Matteo Fantozzi)

ARIETE ECCO LA LUNA, PESCI L'AMORE SI RISVEGLIA

L'Ariete vivrà un Natale migliore dei precedenti. Tra qualche ora la Luna entrerà nel segno. Le ultime settimane sono state un po' pesanti e c'è bisogno di famiglia e di un Natale di serenità. Si può recuperare? Sì! La maggioranza dei nati sotto questo segno sta facendo i salti mortali per superare una piccola crisi e vivere meglio, stando al passo con i tempi. Si vogliono molte cose, si è innovatori e sperimentatori. Le persone intorno cercano di fermare i progetti. I Pesci sono favoriti se hanno contatti con altre città. Sabato e domenica possono portare stabilità in amore. Non ci si deve arrendere ora che ci sono Giove e Saturno, da gennaio Sole e Venere. Se ci sono contatti con altre città si devono sfruttare. L'amore può tornare protagonista. Una scelta che sembrava impossibile nel passato si può fare. Compromessi, mediazioni e sblocchi sono tra le cose che arriveranno nel prossimo anno. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL SENSO DEL NATALE PER I NOSTRI SEGNI

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele segno per segno. Lo facciamo nel dettaglio partendo dai segni di Toro e Acquario. Il Toro avrà un buon Natale. E' il segno che in questo periodo si riconsola se non altro pensando alle cose buone che ci sono da mangiare, all'albero di Natale e alle cose belle da vedere. Il senso del Natale, dopo una certa età, è importante. Ci si deve dare da fare in amore e Natale può dare delle risposte. Saturno è in ottimo aspetto e da gennaio arriverà Venere. E' una fase di crescita quella del 2018 che lascerà da parte quello che porta il segno lontano da sé stesso. L'Acquario torna più forte. L'amore e le amicizie tornano importanti. I rapporti che nascono part time sono interessanti. Sarà un weekend importante, preludio di un Natale tranquillo dopo un paio di mesi di grande agitazione per il fisico. La giornata di Capodanno sarebbe da organizzare già da adesso. Attenzione alle proprietà.

ARIETE IN CRESCITA, CHI SALE E CHI SCENDE

Passiamo ad analizzare chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha fatto il punto della situazione nella sua rubrica Latte e Stelle. L'Ariete è in crescita con un Natale migliore dei precedenti. La Luna entrerà nel segno per portare delle risposte non da poco. Le ultime settimane sono state piuttosto complicate, ma di certo è il momento di trovare una risposta. Il Cancro è innamorato e può vivere un sabato molto interessante. I Gemelli sono pensierosi e vivono alcune situazioni molto complicate. Ci sono dei malesseri che si vivranno in giornata da superare. Bisogna essere ottimisti perché il 2018 sarà molto importante. La Vergine vive un momento conflittuale con da superare alcuni battibecchi un po' complicati da risolvere. Chi ha chiuso da poco una storia deve assolutamente girare pagina ed evitare di trovarsi a ripensare a persone che sono uscite ormai dalla vita.

PESCI QUANTI PIANETI INTERESSANTI, TOP E FLOP

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i top e flop della giornata di oggi, sabato 23 dicembre 2017. I Pesci vedono risvegliarsi l'amore in un momento importante dove ci sono Giove e Saturno molto positivi. Da gennaio arriveranno anche Sole e Venere a portare altre situazioni interessanti. Il Sagittario è un po' impetuoso e burrsacoso, deve cercare di fare qualcosa di divertente cercando di rialzarsi. Il segno del Cancro è innamorato e si innamora quando ha a che fare con delle persone vere e con la propria famiglia. Lo Scorpione è in grande crescita con questo weekend che sarà molto interessante. Saturno e Giove sono favorevoli, possono regalare delle belle soddisfazioni. Il Leone è pronto a vivere delle emozioni non da poco, alla ricerca di alcune risposte che da tempo si aspettano. E' un momennto in cui chi ha chiuso una storia importante si può consolare molto semplicemente se vive una bella emozione. Serve però il contesto giusto per vivere anche questo.





