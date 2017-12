Romina Power/ Al Bano a Verissimo confessa: "Il suo I love you è stato stravolto...."

La famosa cantante Romina Power ha deciso di trascorre le vacanze di Natale non a Cellino San Marco con l’ex Al Bano ma sulle montagne svizzere assieme alle figlie Romina Junior e Cristel.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.05 Francesca Pasquale

Romina Power

Oggi ospite a Verissimo, Al Bano Carrisi è tornato sull'argomento Romina Power e in particolare sulla dichiarazione d'amore fatta proprio nello studio di Canale 5 qualche tempo fa. Stuzzicato da Silvia Toffanin, il cantante ha però voluto precisare che "Il love you detto in americano, inglese, non ha lo stesso significato del ti amo italiano. Il ti amo ha un peso molto importante, ma i love you ha un significato più ampio, significa rispetto...." precisa Al Bano, svelando inoltre che quella dichiarazione ha creato un po' di scalpore anche se è stata poi travisata da molti, che l'hanno ritenuto un vero e proprio ti amo. Non è quindi come in molti hanno creduto: tra Albano Carrisi e Romina Power c'è molto rispetto "dopo una guerra durata davvero molto" aggiunge il cantante. (aggiornamento di Anna Montesano)

IN SVIZZERA CON LE FIGLIE ROMINA JR E CRISTEL

Un anno particolarmente intenso e faticoso volge al termine anche per la famosa cantante ed attrice Romina Power. Per lei, infatti, sono stati molteplici gli impegni di lavoro tra concerti al fianco di Al Bano ed ospitate in programmi televisivi senza dimenticare le interviste rilasciate per quotidiani e riviste. Dunque più che legittimo concedersi qualche giorno di vacanza in questo periodo natalizio con numerosi fans desiderosi di scoprire se la Power passerà le vacanze a Cellino San Marco con tutta la famiglia Carrisi oppure volerà in qualche location turistica. A giudicare delle foto e dai post pubblicati da Romina Power sui propri account social sembra che si tratterà di un Natale lontano dall’amata Puglia. Nello specifico la bella Romina è volata sulle montagne svizzere per trascorrere alcuni giorni in una caratteristica baita assieme alle due amate figlie Romina Junior e Cristel reduci dall’esperienza condivisa dietro i fornelli di Bake Off Celebrity.

DALLE ORECCHIETTE ALLA CANDIDA NEVE ELVETICA

Dunque Romina Power non trascorrerà le imminenti feste di Natale a Cellino San Marco assieme alla suocera Jolanda e all’ex Al Bano bensì in una caratteristica cittadina svizzera con le figlie Romina Junior e Cristel. A tal proposito, Romina Power ha pubblicato un post su Instagram con tanto di foto nel quale ha scritto “I’m dreaming of a white Christmas.. col bianco tuo candor neve..” e si intravede un bellissimo panorama invernale innevato. Inoltre, ha pubblicato un secondo post con tanto di video con il quale la Power fa gli auguri di Natale a tutti. Nel video invece si vede una scatenata Romina Junior che balla e canta in una baita. Insomma Romina e le proprie figlie si sono perfettamente calate nel clima natalizio delle montagne svizzere che in effetti va a contrastare un bel po’ con il post che la stessa Power aveva pubblicato qualche ore prima e nel quale era in bella mostra un bel piatto di orecchiette condite con sugo rosso, mozzarella di bufala, rucola e scaglie di formaggio.

