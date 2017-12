Riccardo Rossi/ Video, uno spettacolo a Roma la notte di Capodanno (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Nel ricco cast di ospiti che animeranno la puntata speciale de "I Soliti Ignoti" di questo sabato (ore 20.35, Rai 1) e dedicata alla cmaratona Telethon ci sarà anche l'attore Riccardo Rossi

RICCARDO ROSSI A "I SOLITI IGNOTI - SPECIALE TELETHON"

Cast di stelle per l’ultima puntata dell’anno de “I Soliti Ignoti”, il game show in onda su Rai 1 e che questo sabato (ore 20.35, in prima serata) proporrà un appuntamento speciale dal momento che il programma, condotto da Amadeus, fungerà anche da coda in grande stile per la lunga maratona televisiva di Telethon alla quale, come ogni anno, il servizio pubblico dedica grande spazio e ricalibrando la propria programmazione in funzione di questo importante appuntamento dedicato alla solidarietà e alla beneficenza. E nello show di questo sabato i concorrenti che giocheranno per individuare le identità segrete saranno dei personaggi VIP del mondo dello spettacolo, della musica e anche dell’informazione televisiva: tra questi uno dei nomi di spicco è quello dell’attore capitolino Riccardo Rossi, noto non solamente per via della sua partecipazione a diverse fiction di successo, ma anche in radio come conduttore e a teatro con degli spettacoli scritti di suo pugno.

LO SPETTACOLO DI FINE ANNO A ROMA

E proprio per festeggiare una oramai lunga carriera sul palcoscenico, Riccardo Rossi sarà protagonista nella serata del 31 dicembre di uno spettacolo presso l’Auditorium del Massimo di Roma intitolato "Rossi di sera... buon anno si spera" e nel quale ripercorrerà, attraverso alcuni suoi testi e personaggi, il meglio degli ultimi 15 anni del suo repertorio e in diretta su Radio Dimensione Suono. Inoltre, negli ultimi giorni, lo stesso Rossi ha usato la sua pagina ufficiale Facebook per condividere un video accompagnato dalla didascalia “Che si fa a Capodanno?” dove, davanti a un microfono radiofonico vicino al quale “ci sono passati George Clooney, Kevin Costner e ora io”, annuncia a tutti i suoi follower che qualcosa bolle in pentola e, in un ton tra il serio e il faceto, spiega che presto rivelerà sicuramente qualcosa di più.

