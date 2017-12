Riki/ Video, la star di Amici 16: la colonna sonora del film “Leo Da Vinci, missione Monna Lisa” (Music)

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, tra gli ospiti della nuova puntata di Music, programma musicale in onda su Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 11.15 Carmine Massimo Balsamo

Momento d’oro per il giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo meglio conosciuto con il nome d’arte di Riki. L’ex concorrente di Amici che questa sera sarà ospite di Paolo Bonolis nel corso dell’ultima puntata di Music, vede oggi uscire il video ufficiale del suo ultimo singolo intitolato “Il tempo intorno” su YouTube. Tuttavia le novità e le sorprese per i fan non finiscono qui: in attesa che prenda il via il suo Mania Tour, il prossimo 11 gennaio 2018 è in uscita in tutte le principali sale cinematografiche italiane il film animazione “Leo Da Vinci, missione Monna Lisa”. Una bellissima pellicola distribuita dalla casa cinematografica Videa per la regia di Sergio Manfio, della quale Riki ha interpretato la colonna sonora. L’annuncio dell’uscita del video ufficiale del singolo “Il tempo intorno” e della pellicola di genere animazione è stato dato dallo stesso cantante tramite il proprio account Instagram. Clicca qui per vedere il post con tanto di video.

ORGOGLIOSO DELLA SUA MUSICA

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Music, viaggio nel mondo della musica condotto da Paolo Bonolis e in onda in prima serata su Canale Cinque. Nato a Segrate, comune di Milano, il 4 febbraio 1992, il cantante è stato tra i protagonisti di Amici 16 ed è tra gli artisti più in voga del momento. Dopo gli studi di recitazione e poi di canto, Riki si è diplomato all’Istituto europeo di design a Milano, per poi specializzarsi in Designa della Comunicazione e del Prodotto. Dopo aver finito gli studi, ha aperto uno studio di design, subito abbandonato per iniziare la sua avventura nel noto talent show condotto da Maria De Filippi. Fin dall’inizio del programma, diventa popolarissimo: tutto lo studio a cantare i suoi inediti, tra cui “Sei mia” e “Perdo le parole”. Durante la partecipazione ad Amici, viene scoperto da Francesco Facchinetti, che in seguito diventerà mentore e manager. Arriverà al secondo posto del talent, alle spalle del ballerino Andreas Muller.

L'ALBUM 'MANIA

Recentemente ospite di Radio 105, Riccardo Marcuzzo ha parlato del suo ultimo album 'Mania: "Il titolo è nato in studio, dopo un'intervista in cui mi davano del maniaco/maniacale. La grafica, ad esempio, l'ho fatta io perché ero un designer. Ho pensato di prendere la mia faccia senza nessun titolo per dire 'questo lavoro mi rappresenta appieno, questo sono io'. Ho preso una foto della mia faccia e l'ho appiccicata là sopra". Un album che è molto diverso dal primo EP, permettendo di fare scoprire un Riki diverso dal solito: "Quando tu esci da un programma come Amici, qualche etichetta te la porti dietro. Se poi sei anche considerato un bel ragazzo e hai il visino giusto, il pregiudizio c'è ed è effettivo. Io dentro di me però sentivo tutt'altro. Sentivo che avevo voglia di fare sentire tante altre cose: pezzi più invernali, più impegnati. Per questo è uscito così in fretta". E successivamente sottolinea: "Avevo voglia di farmi vedere sotto aspetti diversi, con un sound diverso, più curato, perché abbiamo avuto più tempo per prepararlo. È uscito un disco di cui sono veramente orgoglioso. Non rinnego l'altro, ma era più estivo. Questo rispecchia come sono io in questo momento, è più dark".

RIKI, I PROSSIMI IMPEGNI IN PROGRAMMA

L’album Mania è disponibile dal 20 ottobre 2017 nei negozi e Store Digitali, con il cantante che ha iniziato lo scorso 7 dicembre 2017 il suo instore tour. Appuntamenti in tutta Italia per il giovanissimo cantante di Segrate, che girerà per gli store fino ad aprile. Nel 2018 ripartirà da Torino, Venaria: appuntamento il 16 e 17 febbraio al Teatro Concordia. Il 20 febbraio sarà invece a Padova, al Gran Teatro Geox, mentre il 22 febbraio a Firenze, all’Obihall. 23 e 24 febbraio a Brescia, al Gran Teatro Morato, mentre il 26 e 27 febbraio a Milano, all’Alcatraz. Tappa a Roma il 2 e 3 marzo, all’Atlantio Live, mentre il 5 marzo Riki sarà a Napoli, al Pala Partenope. Ritorno a Firenze l’8 marzo, sempre all’Obihall, mentre il 9 marzo sarà all’Estragon di Bologna. Appuntamento a Modena, a Nonatola, il 10 marzo, mentre il 16 marzo sarà a Mantova al Gran Teatro Palaban. Il 17 e il 18 marzo tornerà a Venaria e a Bologna, il 5 aprile a Padova. Infine, il 7 marzo sarà a Saint Vincent, al Palis. Gran finale il 12 aprile 2018 a Milano, al Mediolanum Forum di Assago.

