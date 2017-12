STARDUST/ Su Italia 1 il film con Claire Danes (oggi, 23 dicembre 2017)

Stardust, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: Charlie Cox, Claire Danes e Sienna Miller, alla regia Matthew Vaughn. La trama del film nel dettaglio.

23 dicembre 2017

Il film nel preserale di Italia 1

NEL CAST CHARLIE COX

Il film Stardust va in onda su Italia 1 oggi, sabato 23 dicembre 2017, alle ore 19.00. Una pellicola fantasy che è stata prodotta tra Regno Unito e Stati Uniti nel 2007 da Lorenzo di Bonaventura, Michael Dreyer, Neil Gailman e Matthew Vaughn. La regia è stata curata da Matthew Vaughn ed il soggetto è stato tratto dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman. Nel cast fanno schiera gli attori Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller, Ian McKellen, Ben Barnes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro e Ricky Gervais. Gli attori presenti nel cast sono noti come il protagonista, Charlie Cox, ultimamente reso noto dalla serie tv Daredevil, ma visto anche nel Mercante di Venezia e nella Teoria del Tutto. Accanto a lui, la bella Claire Danes, famosa per aver recitato in Piccole Donne, in Temple Grandin e nella serie tv Homeland. Altri nomi di grande spicco sono quello di Michelle Pfeiffer e Robert De Niro. La prima ha conquistato il suo pubblico grazie a Dangerous Liaisons e White Oleander. Il secondo deve il suo successo a film del calibro di Taxi Driver, Quei bravi ragazzi e la serie del Padrino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STARDUST, LA TRAMA DEL FILM

Il film Stardust narra le imprese del giovane Tristan Thorn (Cox) che varca il confine proibito tra mondo umano e mondo fatato per poter recuperare una stella cadente soggetto di una profezia e portarla al suo amore come pegno di devozione. Durante la ricerca in territorio fatato, Tristan trova la stella che però ha assunto le sembianze di una bella fanciulla bionda, Yvaine (Danes). In un primo momento Tristan si impone di portare la ragazza all'amata, essendo Yvaine la stella della profezia, ma si rende presto conto che la giovane è in grave pericolo e deciderà di salvarla dalle tre streghe che la perseguitano, tra cui la spietata Lamia (Pfeiffer). Il viaggio che intraprenderanno insieme li unirà in un'alleanza inaspettata, che presto si trasforma in amore e che rappresenterà la forza con cui entrambi riusciranno a lottare contro coloro che li vogliono morti.

