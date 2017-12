Sergio Sylvestre/ Da Silvia Toffanin presenta "Big Christmas" con i brani più amati del Natale (Verissimo)

Sergio Sylvestre a Verissimo per presentare "Big Christmas", la sua nuova fatica discografica, un album che raccoglie i brani del Natale e che celebra la festa più bella dell'anno

23 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Sergio Sylvestre, la cover di "Big Christmas"

Il Natale non sarà solo a ritmo di musica per Sergio Sylvestre, ma anche di tv. Il big boy vincitore di Amici 2016 presenterà il suo ultimo disco nel corso della puntata di Verissimo, dove avrà infatti la possibilità di raccontarsi in vista delle celebrazioni della festa più attesa dell'anno. Il cantante, dunque, si prepara a chiudere un anno ricco di soddisfazioni con un album tutto dedicato alle canzoni delle feste. Risale a sole poche settimane fa la pubblicazione della sua ultima fatica discografica dal titolo "Big Christmas", un album ricco di brani legati alla tradizione Natalizia, che raccoglie i principali jingle delle feste. "Volevo fare una cosa divertente, molto all'americana. Mi piace l'idea di confrontarmi con questi pezzi che sono classici. E' una cosa diversa da tutte quelle che ho fatto fin'ora ma appartiene molto al mio background musicale", ha ammesso il cantante, che intervistato da Tgcom24 ha parlato dei dodici brani rivisitati nel suo disco come "dodici gioielli che possono colpire le persone". Ma Sergio Sylvestre avrà modo di parlarne anche a Domenica In, visto che domani sarà ospite del programma di Raiuno.

IL DOLORE PER LA PERDITA DI SUO PADRE: "È IL PRIMO NATALE SENZA DI LUI"

Quello che appare sulla copertina di Big Christmas è un Sergio Sylvestre come non lo avevamo mai visto. L'ex vincitore di Amici, infatti, indossa per la prima volta uno smoking, sfoggiando un look assai lontano da quello prescelto per nelle sue apparizioni più recenti. "All'inizio non ero molto d'accordo di fare la foto in smoking, perché mi vergognavo, non è qualcosa che sono abituato a mettere, era proprio la mia prima volta - ha ammesso il cantante in un'intervista realizzata da Massimo Longoni per Tgcom24 - Ma durante il servizio fotografico ci siamo divertiti tantissimo". Sergio Sylvestre ha ammesso inoltre che "la foto ha immortalato un momento spensierato e felice", proprio in un periodo in cui si trova a fare i conti con il dolore per la perdita di suo padre, scomparso improvvisamente nello scorso maggio: "La sua morte è qualcosa che mi ha toccato profondamente (...) Questo è il mio primo Natale senza di lui ma non posso dimenticare quello che diceva sempre: sii felice, sorridi".

