SOLITI IGNOTI SPECIALE TELETHON/ Ospiti e diretta: Valeria Marini pronta ad animare la serata

Soliti Ignoti Speciale Telethon: Amadeus conduce una puntata speciale del suo programma che conclude la lunga maratona che la Rai dedica ogni anno alla ricerca di Telethon.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.31 Stella Dibenedetto

Amadeus - Soliti Ignoti

Ci sarà anche Valeria Marini tra gli ospiti de i Soliti Ignoti speciale Telethon che conclude la speciale maratona benefica iniziata una settimana fa. La showgirl, da sempre attenta ai bisogni delle persone meno fortunate, non poteva mancare ad una serata così speciale a poche ore dal Natale, il giorno più magico dell’anno. Dotata di un animo buono e generoso, Valeria Marini metterà a disposizione di Telethon la sua popolarità e la sua simpatia per cercare di raccogliere ancora più fondi e regalare un bell’assegno ai ricercatori che lavorano incessantemente per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da rare malattie genetiche. Nonostante l’importanza della serata, non mancherà il divertimento con Valeria Marini e tutti gli altri amici vip che hanno accettato di partecipare alla trasmissione condotta da Amadeus (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMADEUS PRONTO AD ACCOGLIERE UN PARENTE VIP

Il video promo pubblicato poco fa sulla pagina Twitter di Rai1 mostra Amadeus pronto a fare gli onori di casa accogliendo una serie di vip pronti a giocare e indovinare l'identità dei personaggi pensati proprio per questa serata speciale. Telethon e i Soliti Ignoti uniti non solo per il divertimento di tutta la famiglia ma anche per una raccolta fondi benefica che sicuramente riuscirà a fare grandi rumori. Il promo, che potete vedere cliccando qui, mostra Amadeus alle prese con pacchi e pacchetti pronto ad annunciare la serata speciale di questa sera di cui proprio lui sarà il mattatore insieme ai suoi vip. Tanti personaggi di cui scoprire l'identità segreta e poi, nel finale, un parente misterioso che sarà legato in qualche modo a questi personaggi. Chi sarà l'ospite d'onore della serata? Forse sarà un altro vip pronto a fare da spalla ad un figlio o ad un genitore? Lo scopriremo nella prima serata di questa sera. Lo stesso Riccardo Rossi ha confermato la sua presenza poco fa su Twitter annunciando anche, tra gli altri, Valerina Marini, Massimo Boldi, la stessa moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, Emanuela Aureli, Paolo Ruffini, Michele Zarrillo e Alan Sorrenti. (Hedda Hopper)

COME VOTARE PER LA RACCOLTA FONDI

Oggi, sabato 23 dicembre, alle 20.30 su Raiuno, Amadeus conduce Soliti Ignoti Speciale Telethon, una serata speciale che conclude la ventottesima edizione della maratona televisiva sulle reti RAI. Quella tra Telethon e la Rai è una collaborazione che, nata 28 anni fa, cerca ogni anno di raccogliere fondi per la ricerca con un unico scopo ovvero aiutare le persone che hanno una malattia genetica rara e le loro famiglie ad affrontare non solo la malattia ma anche a cercare la cura giusta. Da anni, grazie al lavoro dei ricercatori di Telethon, tantissimi pazienti sono riusciti ad avere un’aspettativa di vita più lunga. La maratona, iniziata il 16 dicembre con lo show condotto da Antonella Clerici, è andata avanti per tutta la settimana e ha coinvolto i maggiori programmi della Rai. Questa sera, anche Amadeus e i suoi Soliti Ignoti si mettono a disposizione di Telethon per raccogliere ancora fondi a pochi giorni dal Natale. Per donare basta inviare un sms solidale al numero 45518. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind 3, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 e 10 euro per ogni chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Wind 3, Fastweb e Tiscali, di 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Vodafone, di 5 euro per ogni chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, e di 2 euro per ogni chiamata da rete fissa Clouditalia.

SOLITI IGNOTI, TANTI PERSONAGGI FAMOSI CON AMADEUS

I Soliti Ignoti va in onda in una veste speciale anche in questo sabato. A pochi giorni dal Natale, il programma di Raiuno si presta a raccogliere fondi per la ricerca di Telethon. La formula sarà quella che il pubblico di Raiuno conosce ovvero il concorrente cercherà di scoprire l’identità dei soliti ignoti. Alla serata parteciperanno tantissimi personaggi famosi che animeranno la serata regalando un momento di svago e divertimento a chi sceglierà di trascorrere una serata all’insegna della beneficienza. Oltre al gioco, ci saranno anche dei momenti musicali e dei divertenti siparietti che coinvolgeranno i vari vip che hanno accettato di partecipare all’ultima serata della Maratona Telethon. Anche il padrone di casa, Amadeus, si metterà a disposizione della ricerca invitando i suoi fedelissimi telespettatori a fare un piccolo dono per aiutare le persone meno fortunate.

© Riproduzione Riservata.