Toy Story, Il mondo dei giocattoli/ Le curiosità sul film d'animazione diretto da John Lasseter in onda oggi

Toy Story - Il mondo dei giocattoli, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: i doppiatori Tom Hanks e Tim Allen, alla regia John Lasseter. Il dettaglio

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 14.02 Cinzia Costa

Il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 3

Animazione e commedia per il pomeriggio di Rai 3 che manda in onda la pellicola di animazione Toy Story - Il mondo dei giocattoli, che è stata diretta da John Lasseter che insieme a Pete Docter, Andew Andrew Stanton e Joe Ranft hanno scritto il soggetto, la sceneggiatura è stata invece estesa da Jos Whedon e la produzione è stata firmata da Ralph Gunneheim, Edwin Catmul e Steve Jobs. Le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios, il montaggio è stato realizzato da Lee Unkrich con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Randy Newman. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1995 e la sua durata è pari a 88 minuti. Nel cast dei doppiatori originali, troviamo inoltre l'attore e comico Don Rickles (I guerrieri, Amore all'ultimo morso, Don Rickles Show), Jim Varney (la saga di Ernesto e Daddy and Them) e Wallace Shawn (La storia fantastica). In italiano i doppiatori di Woody e Buzz sono il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, recentemente impegnato nei Soliti Ignoti – Identità nascoste e nell'Eredità, e Massimo Dapporto, visto in Distretto di Polizia 7 e Giovanni Falcone – L'uomo che sfidò Cosa Nostra. Nel 2009 il film è stato rimasterizzato e riadattato per una versione in 3D. Toy Story ha vinto numerosi premi tra cui l'Oscar Speciale a John Lasseter, tre premi come Miglior film d'animazione, due premi come Miglior colonna sonora a Randy Newman, come Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Miglior Animazione, Miglior produzione, Miglior scenografia, Miglior tecnologia, Miglior film fantasy, Miglior film commedia o musicale per la famiglia, come Miglior voce fuori campo e il Premio speciale ai produttori.

JOHN LASSETER ALLA REGIA

Il film d'animazione Toy Story - Il mondo dei giocattoli va in onda oggi, sabato 23 dicembre 2017, alle ore 16.45. Prodotta negli Stati Uniti nel 1995 da Ralph Gunnenheim e Bonnie Arnold, la pellicola è stata diretta da John Lasseter. Il film d'animazione, è stato doppiato in italiano da Fabrizio Frizzi (Woody), Massimo Dapporto (Buzz), Angelo Nicotra (Mr. Potato), Piero Tiberi (Slinky) e Carlo Valli (Rex). Nella versione originale i protagonisti del film, il cowboy Woody e l'astronauta Buzz Lightyear sono doppiati in ligua originale da Tom Hanks e Tim Allen. Il primo è comparso in innumerevoli prodotti cinematografici, tra cui Philadelphia (1994), Forrest Gump (1995), C'è posta per te (1998) e Salvate il soldato Ryan (1996), nonché i recenti Inferno (2016) e Sully (2016). Il secondo è anch'esso un attore di enorme successo, famoso soprattutto per ruoli comici e il film per ragazzi: Santa Clause (1994) Shaggy Dog (2006) e Svalvolati on the Road (2007). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TOY STORY - IL MONDO DEI GIOCATTOLI, LA TRAMA DEL FILM

Toy Story narra la vicenda di una serie di giocattoli appartenenti ad Andy. I giocattoli in questione, tra cui lo spigliato cowboy Woody sono tremendamente preoccupati per l'arrivo del compleanno del loro piccolo padroncino poiché i nuovi regali che il bambino riceverà potrebbero essere dei giocattoli con i quali loro verranno rimpiazzati secondo un meccanismo realistico e a loro già noto. Andy riceve infatti un nuovo giocattolo, l'astronauta Buzz Lightyear dotato di luci e accessori affascinanti e moderni, ma che non ha idea di essere solo un giocattolo. Come Woody e i suoi amici sospettano, Buzz diventa il nuovo giocattolo preferito di Andy. La gelosia di Woody darà vita a una serie di rivalità e incomprensioni che finiranno però per unire Woody e Buzz in una strana alleanza che si trasforma, disavventura dopo disavventura, in una forte amicizia. Grazie a questa unione riusciranno a far fronte a tutte le difficoltà e a ritrovare, dopo essersi inavvertitamente allontanati da lui, il piccolo Andy nella nuova casa, dove si è trasferito assieme ai genitori.

