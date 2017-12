Tina Cipollari e l'ultimatum al marito/ Chicco Nalli in partenza per l'Isola dei Famosi spagnola?

Tina Cipollari lancia l'ultimatum al marito Chicco Nalli che potrebbe partire per l'Isola dei Famosi spagnoli: la bionda opinionista convincerà il marito a restare in Italia?

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 17.47 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Tina Cipollari si appresta a vivere il suo Natale insieme ai tre figli e al marito Chicco Nalli. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, però, le vacanze natalizie non saranno così serene per la bionda opinionista di Uomini e Donne che tornerà in tv solo a gennaio 2018. Il marito Chicco Nalli, infatti, è considerato uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi spagnola. Esattamente come la versione italiana che partirà su canale 5 il prossimo 22 gennaio, anche la versione spagnola del celebre reality partirà in Spagna nelle prossime settimane. A trasmettere le vicende del reality spagnolo sarà l’emittente Telecinco. Lo scorso anno, la protagonista dell’Isola dei Famosi spagnola fu l’ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso. Quest’anno, invece, la produzione avrebbe deciso di puntare sul marito di Tina Cipollari che, tuttavia, avrebbe dato un vero ultimatum al coniuge.

L’ULTIMATUM DI TINA CIPOLLARI A CHICCO NALLI

Il matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe attraversando un periodo di crisi. L’opinionista di Uomini e Donne, così, come rivela il settimanale Nuovo, avrebbe lanciato un ultimatum al marito: per salvare il matrimonio deve restare in Italia rinunciando all’Isola dei Famosi spagnola. Le responsabilità dei figli, infatti, sarebbero troppe per Tina da gestire da sola. Tuttavia, pare che Chicco abbia già acquistato tutto l’occorrente per vivere l’avventura da naufrago anche se la notizia non sarebbe ancora ufficiale. A frenare Chicco potrebbe essere l’affetto che prova per i figli a cui è profondamente legato. Cosa deciderà di fare, dunque, il marito della Cipollari? Deciderà di partire o metterà la propria famiglia davanti a tutto e tutti?

© Riproduzione Riservata.