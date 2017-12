Ulisse, il piacere della scoperta/ Anticipazioni 23 dicembre: tutti i segreti della Tour Eiffel

Ulisse, il piacere della scoperta anticipazioni puntata 23 dicembre: Alberto Angela dedica una serata speciale alla città di Parigi e alle sue meraviglie raccontando tutta la storia.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.57 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

"Ulisse, Il piacere della scoperta" torna in onda questa sera, sabato 23 dicembre, alle 21.15 su Raitre con una puntata davvero speciale dedicata a Parigi. Tra i monumenti principali c'è la Torre Eiffel, simbolo di Parigi e della Francia. Ricordiamo che la Torre venne ufficialmente aperta al pubblico alle ore 11:50 del 15 maggio 1889, nove giorni dopo l'inizio dell'Esposizione: erano passati esattamente due anni, quattro mesi e sette giorni da quando vennero inizialmente posate le fondamenta. Era naturalmente presente anche un registro degli ospiti, e il primo ad apporvi la propria firma fu lo stesso Eiffel, che scrisse: «Mezzogiorno meno dieci, 15 maggio 1889. La torre è aperta al pubblico. Finalmente!». Seguì prontamente Sauvestre, che lasciò un commento inebriante: «Midi moins neuf, ouf!».

I SEGRETI DI PARIGI

"Ulisse, Il piacere della scoperta" torna in onda questa sera, sabato 23 dicembre, alle 21.15 su Raitre con una puntata davvero speciale dedicata a Parigi e alle sue meraviglie con i Ponti e la Senna dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Alberto Angela svelerà i segreti di una delle città più belle del mondo attraverso un viaggio a tappe che percorrerà a bordo di un battello d’epoca con cui si muoverà lungo la Senna. Alberto Angela mostrerà così i luoghi più caratteristici della capitale francese: dalla sommità dell’Arco di Trionfo alla Torre Eiffel, alle torri della spettacolare cattedrale di Nôtre Dame. Come sempre, Alberto Angela racconterà anche la storia di Parigi. Il viaggio, infatti, continuerà anche nei sotterranei svelando le sue origini più antiche quando era una città romana di nome Lutetia. Verrà mostrato anche il villaggio sull’Ile de la Cité, dove adesso si trova Nôtre Dame. Il conduttore di Ulisse, il piacere della scoperta, poi, mostrerà le tracce lasciate dai romani come le grandiose terme di Cluny. Alberto Angela visiterà anche il complesso del Louvre, un tempo residenza nobiliare e oggi il museo più frequentato del mondo.

PARIGI DALL’ALTO

Uno dei momenti più suggestivi della puntata odierna di Ulisse, il piacere della scoperta dedicata alle meraviglie di Parigi sarà quello in cui la capitale francese verrà mostrata dall’alto dalla sommità dell’Arco di Trionfo. Alberto Angela racconterà così il grande contributo che Napoleone Bonaparte ha dato alla città. La città verrà mostrata ancora dall’alto da un altro punto di vista assolutamente speciale ovvero le torri di Notre Dame. Immancabile, poi, sarà la visita alla Tour Eiffel, raccontata da Alberto Angela in tutti i suoi dettagli: dalla nascita dei grandi magazzini alle attrazioni di Montmartre, ai caffè del Quartiere Latino. Infine, non mancherà una visita al Moulin Rouge, uno dei più famosi locali di Parigi, inaugurato il 6 ottobre 1891 da Charles Zidler.

