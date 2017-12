Un Natale per due/ Su Tv8 il film con Alessandro Gassman: trama e curiosità (oggi, 23 dicembre 2017)

Un Natale per due, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: Alessandro Gassman ed Enrico Brignano, alla regia Giambattista Avellino. Il dettaglio della trama.

23 dicembre 2017

Il film in prima serata su Tv8

Uno degli eventi più attesi dell'anno è sicuramente questo. Il Natale si avvicina e Tv8 non può sottrarsi alle richieste del suo pubblico e anche oggi, 23 dicembre, ad andare in onda in prime time sarà 'Un Natale Per Due". La classica commedia italiana, quindi senza troppe altre pretese se non quella di far ridere il pubblico. Prodotta da Sky Cinema, la pellicola ha avuto solamente la possibilità di visione televisiva, film prodotto per la Tv e non per il cinema. Ovviamente non è una pellicola con potenzialità di candidature per awards di rilievo, o minori, ma riserva alcune chicche colte d'ambito comico, come la scena nella quale i due protagonisti, dovendosi fermare per una notte in un albergo, tentano di sedurre due ragazze, Gioia e Laura, una scena ispirata da una situazione simile ne 'La Strana Coppia' di Neil Simon. La pellicola non è al suo primo passaggio in chiaro ma, sicuramente, il giovane pubblico di TV8 apprezzerà.

NEL CAST ALESSANDRO GASSMAN

Il film Un Natale per due va in onda su Tv8 oggi, sabato 23 dicembre 2017, alle ore 21.15. La regia del film è stata affidata al giovane regista livornese (in passato sceneggiatore di fumetti per le storiche riviste Lanciostory e Skorpio) Giambattista Avellino, pochi film in carriera e tutti sul genere brillante e comico come 'Un Natale Con i Fiocchi', sequel ideale di 'Un Natale Per Due', almeno nella tematica, 'La Matassa' del 2009 dirigendo la coppia Ficarra e Picone, insomma un erede dei Vanzina proiettato in questa tipologia di film. Nel cast di 'Un Natale Per Due' la coppia protagonista (Avellino ama le coppie comiche, d'altronde stereotipo tipico del genere) è composta da Alessandro Gassman ed Enrico Brignano. La verve comica del film, uscito per i circuiti televisivi, è sorretta anche dal grande comico siciliano Pino Caruso. Nelle parti femminili Claudia Potenza. già nel cast di 'Basilicata Coast To Coast' al fianco di Rocco Papaleo, è la qualità in più per una commedia senza pretese, per certi aspetti mediocre, piacevole se si limita il giudizio alla contingenza festiva. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN NATALAE PER DUE, LA TRAMA DEL FILM

Alessandro Gassman interpreta il ruolo di Claudio, un professionista cinico e odiato chiamato dalle aziende per indagare tra i dipendenti al fine di decurtare l'organigramma aziendale. Un lavoro che lo rende antipatico ed odioso. Viene così assunto da un'azienda siciliana la quale necessita di un personaggio come lui per ricercare e mettere sulla soglia del licenziamento gli operai a suo giudizio 'inefficenti'. La vittima sacrificale verrà individuata da Claudio nel povero Danilio (Enrico Brignano). Effettuato il suo compito, il 'tagliatore di teste' deve tornare a Torino, la città nella quale vive e nella quale, alla viglia di Natale, vorrà annunciare alle famiglie riunite il suo matrimonio assieme alla fidanzata. Ma il karma è beffardo e proprio una serie di incidenti casuali, iniziati con lo scontro involontario con Danilo che gli farà cadere la preziosa bottiglia di spumante acquistata per l'occasione, il quale, sempre accidentalmente, lo mette sotto con la sua macchina facendogli solo lievi danni, ma il destino vuole anche che Claudio perda l'aereo per Torino, bloccato sulla pista di decollo dal maltempo, e, noleggiata un'auto, tamponerà una volante della Polizia siciliana. Un periodo davvero sfortunato che gli riserva un'unica alternativa, compiere il viaggio in macchina proprio con la sua vittima, Danilo, anche lui diretto in un paese del torinese dove dovrà annunciare il 'quasi' fidanzamento con la ragazza si cui è innamorato. In questa bagarre di eventi inizia così il viaggio dei due, surreale e comico, messi prima uno contro l'altro dalla volontà di Claudio, poi uniti dal destino. Cosa accadrà alla coppia?

