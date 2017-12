UNA VITA / L'ultimo disperato tentativo di Teresa per salvare Cayetana (Anticipazioni 23 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 23 dicembre: la telenovela spagnola torna anche di sabato grazie alla sospensione di Amici. Manca poco all'esecuzione di Cayetana...

23 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Ottime notizie per i telespettatori di Una Vita oggi pomeriggio. Grazie alla sospensione di Amici, già in pausa natalizia, la telenovela spagnola ambientata ad Acacias 38 andrà in onda anche oggi, a partire dalle ore 14:10 circa. La sua durata sarà di ben 50 minuti, permettendo così ai suoi fan di seguire molti dei colpi di scena che riguarderanno Cayetana e Teresa ma non solo. Si ripartirà infatti dalla notizia della data della condanna a morte della dark lady: essa verrà eseguita due giorni dopo, motivo per cui Teresa non avrà più tempo da perdere per salvare l'amica dal suo triste destino. La maestra deciderà quindi di organizzare un assemblea pubblica nel quartiere, nella quale chiederà ufficialmente che venga concesso l'indulto. Nel frattempo, Mauro deciderà di recarsi dalla sua odiata rivale per accertarsi delle sue condizioni e confrontarsi con lei per l'ultima volta. A sorpresa, però, troverà una donna molto diversa da quella con cui si era più volte scontrato in passato...

Una Vita: Cayetana è impazzita?

Nella puntata odierna di Una Vita, Mauro si presenterà in convento per l'ultimo incontro con Cayetana ma resterà a dir poco sconvolto. La condannata a morte, infatti, sarà strana e farà dei discorsi letteralmente senza senso. Sembrerà essere impazzita, al punto che scambierà l'agente San Emeterio con Ponce, il suo primo fidanzato. Come reagirà Mauro di fronte a tale stranezza? Crederà nella pazzia della donna o penserà all'ennesimo piano per evitare l'esecuzione ormai imminente? Novità incredibili riguarderanno oggi anche gli altri personaggi della telenovela: Juliana e Leandro daranno l'addio a tutti i loro cari e lasceranno il quartiere per trasferirsi a Parigi. Felipe e Huertas non riusciranno più a stare lontani l'uno dall'altra e decideranno di dare sfogo alla passione, riprendendo quegli incontri clandestini che da tempo avevano abbandonato. E questa volta non ci saranno secondi fini da parte della cameriera dei Palacios...

