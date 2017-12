Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin delude il pubblico: scelta ancora rimandata! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin delude il pubblico: scelta ancora rimandata e sempre più vicino il no di Angela Caloisi!

23 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Inizia la pausa natalizia per Uomini e Donne ma tra i fan del trono classico c'è grande delusione. Il pubblico ha atteso trepidante questa settimana, sperando arrivasse finalmente la scelta di Paolo Crivellin. Nonostante il percorso dei suoi "ex colleghi" di trono - Sabrina Ghio, Mattia Marciano e Alex Migliorini - si sia concluso ormai da settimane, Paolo continua a rimanere sulla nota poltrona rossa, indeciso sulla scelta. Le ultime news sembravano tuttavia annunciare che il tronista fosse finalmente pronto a dichiarare chi tra Angela Caloisi, Giorgia Caldarulo e Marianna Acierno: Paolo è stato avvistato con Angela a Napoli dopo la sua uscita furiosa dallo studio e i due sono apparsi molto in sintonia e vicini. Sembrava essere la prova dell'imminente scelta del tronista che invece tarda ancora ad arrivare.

ANGELA CALOISI DIRÀ NO A PAOLO?

La speranza che Paolo facesse la sua dichiarazione prima di Natale quindi sfuma e la scelta slitta al prossimo anno; ma quali conseguenze avrà questo suo ulteriore ritardo sulle corteggiatrici? Angela ha in più di un'occasione manifestato la sua stanchezza e la delusione di fronte ai comportamenti di Paolo, che quindi questo ulteriore prolungamento possa rendere il sì della Caloisi un no? È inevitabile che i rischi per lui stiano aumentando di giorno in giorno in questo senso, così come aumenta il malcontento del pubblico, ormai sempre più convinto che Crivellin stia facendo di tutto per rimanere il più a lungo possibile sul trono. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere qualche settimana ed è probabile che proprio nella prima registrazione dopo la pausa, Paolo farà la sua scelta.

© Riproduzione Riservata.