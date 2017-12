UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio Manetti, tutta la verità su Gemma ne suo libro? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: incontro tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti durante la pausa natalizia? Colpi di scena in arrivo per i fan del programma!

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 10.01 Anna Montesano

Gemma Galgani Giorgio Manetti

Giorgio Manetti è pronto a stupire tutti con il suo libro autobiografico in cui ha raccontato tutte le esperienze che hanno formato la sua personalità. All’interno del libro sarà dedicato molto spazio all’esperienza vissuta nel trono over di Uomini e Donne. Quella parte sta scatenando la curiosità del pubblico che spera così di conoscere la verità sul suo rapporto con Gemma Galgani. Nell’annunciare la pubblicazione del libro, su Facebook, Giorgio ha scritto: “Contiene anche vari spunti per riflessioni profonde, su come vivere l'amore con passione e spensieratezza, la responsabilità nel dire "Ti amo" a qualcuno. La donna, ma anche l'uomo, trattati come un oggetto. L'amore in età avanzata e l'amore "per forza". Il sesso, non visto come un tabù ma come una sana e naturale espressione del nostro corpo. La mia esperienza all'interno del programma "Uomini&Donne", annuncia Giorgio pronto a stupire. Diventato uno dei volti più noti della trasmissione di Maria De Filippi, Giorgio avrà svelato tutti i segreti della sua stria con Gemma? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIORGIO E GEMMA, INCONTRO A NATALE?

Con l'arrivo delle festività natalizie anche Uomini e Donne va in pausa. Cavalieri e dame del trono over torneranno in studio il prossimo anno, probabilmente l'otto gennaio, ma non mancheranno nel corso di queste settimane gossip sui personaggi più noti e seguito dello show di Maria De Filippi. Prima tra tutti Gemma Galgani, che ha concluso questo anno con nuove dichiarazioni d'amore per Giorgio Manetti. la loro storia d'amore sembrava ormai un capitolo chiuso, invece è bastato un ballo seguito da una cena per riaccendere definitivamente la scintilla. Addirittura Tina Cipollari, vedendo Gemma e Giorgio ballare, ha dichiarato di essere certa che tra i due c'è davvero qualcosa, ma gli sviluppi saranno ben altri tra i due. Eppure non è da escludere la possibilità che accada qualcosa di inaspettato nel corso di questi giorni di festa, magari proprio un incontro a Firenze o a Torino tra Gemma e Giorgio.

ECCO COSA VEDREMO DOPO LA PAUSA NATALIZIA

Nell'attesa di scoprirlo, iniziamo a svelare alcune novità che ci aspettano invece il prossimo anno con l'inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne. Un gran colpo di scena sarà l'addio di uno dei personaggi più noti del parterre del trono Over: stiamo parlando di Annamaria, la dama dai capelli rossi spesso criticata per il fatto che non le vada bene alcuno dei cavalieri che le si propongono. Gianni Sperti ha infatti scoperto che la dama ha un altro fuori e di fronte a questi avvistamenti, negati però da Annamaria che parla solo di amicizia, la dama deciderà di lasciare lo studio. Non mancheranno nuovi amori e la scoperta delle conseguenze dello scontro tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti.

