Valeria Marini/ Video, la visita ai bambini del "Gaslini" di Genova (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon)

Valeria Marini protagonista presso l’Ospedale Gaslini di Genova, dove ha fatto visita ai piccoli pazienti. Torna questa sera ancora all'insegna della beneficenza ospite a I Soliti Ignoti

Valeri Marini, in uno scatto (Archivio)

VALERIA MARINI OSPITE A "I SOLITI IGNOTI - SPECIALE TELETHON"

Questo sabato su Rai 1 (ore 20.35) va in onda una puntata speciale de “I Soliti Ignoti”, il game show che sarà condotto da Amadeus e avrà l’onore di chiudere la lunga maratona televisiva dedicata a Telethon e che si era aperta sulle reti del servizio pubblico lo scorso 16 dicembre: e per un appuntamento così importante è previsto anche un vero e proprio “parterre de roi” di ospiti in studio, tra personaggi noti dello spettacolo e del piccolo schermo quali Valeria Marini, Massimo Boldi, Alberto Matano, Paolo Ruffini e Michele Zarrillo. E proprio la bionda showgirl e soubrette romana sarà tra i protagonisti più attesi, dal momento che alcuni degli ospiti di questa puntata speciale parteciperanno al gioco basato sulla scoperta delle identità nascoste (mentre alcuni di loro faranno parte del cast di personaggi da “svelare”, concorrendo inoltre alla vittoria del montepremi finale che, come è tradizione, sarà poi interamente devoluto proprio nelle casse di Telethon.

LA VISITA ALL'OSPEDALE "GASLINI" DI GENOVA

E negli ultimi giorni, Valeria Marini è stata protagonista di un’altra iniziativa benefica che l’ha vista protagonista presso l’Ospedale Gaslini di Genova, dove ha fatto visita ai piccoli pazienti che sono in cura presso la struttura pediatrica. La 50enne ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, dando seguito a quella che oramai è diventata una piacevole tradizione con l’approssimarsi delle festività, ha dedicato qualche ora del suo tempo per andare a trovare i bambini ricoverati in uno dei reparti dell’istituto e, improvvisandosi Babbo Natale, ha portato loro con un po’ di anticipo i regali di Natale. Attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale e il seguitissimo account su Instagram (@valeriamarini), la showgirl ha pubblicato dei video della giornata e nei quali si intrattiene con i più piccoli e i loro genitori, scartando assieme i doni e prestandosi per le classiche foto di rito. “Conosco da sette anni l’AMRI (Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili, NdR), dato che sono stata contattata come madrina, e da lì è nato un lungo sodalizio che ha portato anche all’acquisto di materiali e attrezzature” ha spiegato a margine dell’incontro la Marini, sostenendo quella raccolta di fondi a scopo benefico che, tra l’altro, la vedrà protagonista nuovamente sabato sera su Rai 1.

