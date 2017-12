Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 23 settembre: Angel de Miguel incanta il pubblico!

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 16.24 Valentina Gambino

Verissimo, anticipazioni

È Angel De Miguel il primo ospite della puntata "natalizia" di Verissimo. Oggi, 23 dicembre, Silvia Toffanin dopo alcune settimane torna a dedicare una parte dello show alla nota soap di Canale 5, Il Segreto con uno dei suoi protagonisti del momento ovvero Hernando Dos Casas, interpretato appunto da Angel De Miguel. Un attore che incanta il pubblico, soprattutto per la sua bellezza e per il suo fascino, apprezzatissimi sia nello studio di Verissimo che dal pubblico a casa. A testimoniarlo sono i complimenti che fioccano per l'attore sul web, come: "Bellissimo, due occhi magnifici e profondi, uno sguardi eccezionale!" e ancora "Hernando sei bravissimo oltre che bellissimo. Uno spettacolo per gli occhi" e non finisce qui "Brava Silvia, finalmente di nuovo i protagonisti del Segreto, lui poi è meraviglioso!!!". (Anna Montesano)

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE PRESENTANO IL NUOVO FILM

Nello studio di Verissimo, nella puntata di oggi che chiude quest'anno, arriveranno anche Paola Cortellesi e Antonio Albanese. I due attori e comici parleranno della pellicola, ora al cinema, che li vede protagonisti e che porta il titolo di "Come un gatto in tangenziale". Il film, diretto da Riccardo Milani, ha visto i due attori interpretare due personaggi nettamente contrapposti. Cosa vedremo nel film? Monica, il personaggio della Cortellesi, così come spiegato a Radio 105 è “‘borgatara’, madre single di un ragazzino molto verace. Viviamo in un posto reale della periferia di Roma, una zona piuttosto complicata. Abbiamo girato lì. Interpreto una donna di quel posto, che vive con grande difficoltà e un bel po’ di aggressività“. Il personaggio di Albanese è, invece, quello di un intellettuale spaventato dalla periferia. Poi però qualcosa cambia: “Quando la mia bambina insegue il bambino di Paola scopre veramente che cos’è la periferia, i colori, i profumi e tutto il resto. È un modo per far capire che un politico che si candida deve viverli certi tipi di comunità“. (Anna Montesano)

BUONA MUSICA CON SERGIO SYLVESTRE

Manca pochissimo all’inizio della puntata natalizia di Verissimo con la bravissima Silvia Toffanin che andrà ad accogliere nello studio televisivo di Canale 5 diversi personaggi famosi. Verrà dato ampio spazio ai più piccoli con i protagonisti della serie animata Masha e Orso ma anche alla buona musica grazie all’ex vincitore di Amici, Sergio Sylvestre. Un personaggio molto amato grazie a brani di ottimo riscontro. In attesa di seguire la sua intervista ed ascoltare qualcuno dei suoi più grandi successi, vi segnaliamo il post pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del programma con tanto di foto che ritrae il cantante italo americano nello studio di Verissimo al fianco della Toffanin. Nel post si legge: “@sergiosylvestreofficial, con noi domani a #Verissimo, per una puntata super natalizia ricca di musica e interviste da non perdere!”. Clicca qui per vedere il post e la foto di Sergio Sylvestre nello studio di Verissimo con un look in tema.

Gli auguri inediti da tutta la redazione

Questo pomeriggio, dalle 16.10 circa, andrà in onda l’ultimo appuntamento dell’anno con “Verissimo”. Il rotocalco di cultura, informazione e gossip della rete ammiraglia di Casa Mediaset, verrà trasmesso ancora una volta con un comparto di ospiti di tutto rispetto. Silvia Toffanin quindi, sarà pronta ad augurare buon Natale a tutti gli estimatori del programma che, ogni fine settimana porta a casa ascolti TV davvero record. Il merito, tra le altre cose, si deve anche alle personalità che si avvicendano nel salotto televisivo della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Gli ex partecipanti del Grande Fratello Vip per esempio, hanno avuto modo di dare alla trasmissione ancor più visibilità raggiungendo record di ascolti non indifferenti e vedendo raggiunta da una fascia di età di ascoltatori ancor più giovane del consueto. Nel corso della puntata, avrete modo di ricevere anche degli auguri inediti da tutta la redazione dello show pomeridiano del sabato da visionare anche in diretta streaming sul portale di Mediaset.it e la relativa applicazione.

Verissimo, tutti gli ospiti dell’ultima puntata dell’anno

Tanti gli ospiti dell’ultima puntata stagionale di Verissimo. In attesa che il 2018 possa regalarci ancora delle novità, Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto televisivo di Canale 5, Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, di recente ha confessato di volere concludere gli impegni televisivi e tour, per poi lasciare la musica e viversi il suo Salento. Ecco perché, la conduttrice avrà modo di riempierlo di sorprese e fargli vivere notevoli emozioni. Nel salotto della conduttrice, ci sarà spazio anche per la musica con Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati che, con il suo ultimo lavoro discografico ha conquistato il pubblico di tutte le età. A Verissimo, continua la bella parentesi musicale anche con Sergio Sylvestre, in studio per presentare il suo ultimo lavoro: Big Christmas, raccolta con le hit popolari in tema natalizio. E ancora, saranno ospiti anche Paola Cortellesi e Antonio Albanese, a breve al cinema con la commedia "Come un gatto in tangenziale". Nello studio anche una sorpresa per i più piccoli in vista del Natale con l’arrivo di Masha e Orso per fare gli auguri. In ultimo, per lo spazio dedicato alla telenovela de Il Segreto ci sarà Angel De Miguel, conosciuto per il suo ruolo di Hernando Dos Casas.

