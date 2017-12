Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas al ristorante, direttore Asl: “Le regole difendono la cultura del cibo”

Antonino Cannavacciuolo: il giudice di MasterChef ancora nella bufera per il blitz dei Nas al suo "Al Bistrot". Anche il conduttore Gianluigi Nuzzi lo punzecchia su Twitter

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 12.11 Dario D'Angelo

L'intera categoria di cuochi si è schierata a difesa di Antonino Cannavacciuolo, il cui bistrot di Torino è stato multato dai carabinieri del Nas, mentre direttore e moglie sono stati denunciati per frode in commercio. Il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Città di Torino non è però d'accordo con chi afferma che le verifiche siano state troppo rigorose e che le punizioni siano esiste. «L'obiettivo degli ispettori, così come quello delle altre forze dell'ordine impegnate nei controlli, non è certo quello di fare multe. Piuttosto è quello di fare cultura», ha dichiarato il medico legale Roberto Testi a La Stampa. Peraltro in tema di ristoranti, e più in generale di tutto il sistema alimentare, il livello di Torino è molto buono per Testi. «E se è così, è merito sia della professionalità degli imprenditori che della continuità delle verifiche», ha spiegato. Per il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Città di Torino i ristoratori non possono difendersi dietro lo scudo della distrazione: «Molti professionisti dimostrano di conoscere ogni norma e di sapersi autoregolamentare anche senza l'intervento degli ispettori Asl o degli specialisti dell'Arma e della Finanza. Il nostro lavoro serve prima di tutto a difendere quel patrimonio che sono i consumatori, insomma gli stessi clienti dei locali. La priorità è la loro salute, ovvio, ma è altrettanto importante che non vengano fregati». (agg. di Silvana Palazzo)

NUZZI PUNGE CANNAVACCIUOLO: "TI IMPORTA DEI DIPENDENTI?"

Sarà difficile, per Antonino Cannavacciuolo, lavare l'onta del blitz dei Nas al ristorante "Al Bistrot" di Torino. L'immagine del giudice di MasterChef ne è uscita sicuramente appannata, se è vero che dai controlli è emerso che non veniva comunicato ai clienti quali prodotti venissero cucinati con materie prime congelate (pesce, ndr). Un'altra delle accuse rivolte allo chef campano è quella di aver trovato della pasta nei congelatori. Il diretto interessato, però, ha puntualizzato che "ai clienti serviamo sempre pasta fresca, ma quella che avanza mica la buttiamo via: la conserviamo per il nostro consumo". Ed è proprio a questa dichiarazione che si è riferito Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, prendendo di mira lo chef. Prima ha cinguettato una frase dai celebri richiami politici:"I cibi surgelati nel mio ristorante? A mia insaputa"; poi ha aggiunto:"I cibi surgelati nel ristorante erano per i dipendenti, assicura #Cannavacciuolo, tranquilli....di loro infatti non frega niente a nessuno". Insomma, a torto o a ragione, Cannavacciuolo è nell'occhio del ciclone...

I cibi surgelati nel ristorante erano per i dipendenti, assicura #Cannavacciuolo, tranquilli....di loro infatti non frega niente a nessuno — Gianluigi Nuzzi (@GianluigiNuzzi) 23 dicembre 2017

ANTONINO CANAVACCIUOLO E LA DIFESA DEL SUO POPOLO

Se è vero che in tanti, sui social, si sono scagliati contro Antonino Cannavacciuolo, lo è altrettanto che dopo la visita dei Nas al suo locale "Al Bistrot" a Torino in molti hanno manifestato la loro solidarietà nei confronti del simpatico giudice di MasterChef. Persino un politico di livello nazionale come Matteo Salvini, segretario della Lega, ha preso le difese di Cannavacciuolo, dicendosi indignato per il blitz effettuato nel locale dello chef campano. Ma a proposito di Campania, è stata proprio la sua gente a schierarsi senza titubanze dalla parte del cuoco. Come riferito da Positanonews, la gente di Vico Equense, la nota città della Penisola sorrentina, non ha preso affatto bene le ultime notizie riguardanti il cuoco di Ticciano. Un uomo che ha portato benessere nella sua terra, come dimostrato dall'apertura di un locale di eccellenza sulla spiaggia di Meta e dalla prossima realizzazione di un resort in quel di Amalfi. Insomma, non sarà un blitz dei Nas a scalfire il mito di Cannavacciuolo.

