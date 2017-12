ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS/ Su Rete 4 il film con Albert Finney (oggi, 24 dicembre 2017)

Assassinio sull’Orient Express, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Albert Finney e Lauren Bacall, alla regia Sidney Lumet. La trama del film nel dettaglio.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film giallo in prima serata su Rete 4

NEL CAST ALBERT FINNEY

Assassinio sull'Orient Express, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di genere giallo che è stata tratta dall’omonimo e celeberrimo romanzo scritto dalla nota scrittrice Agatha Christie. Questa pellicola è stata diretta nell’anno 1974 dal regista Sidney Lumet con la sceneggiatura che è stata adattata per la versione cinematografica da Paul Dehn. La scenografia ed i costumi di scena sono stati realizzati da Tony Walton mentre nel cast figurano Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Michael York, Jean-Pierre Cassel e Sean Connery. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Ci troviamo nella città turca di Istanbul nell’anno 1935. Qui si trova per alcuni affari personali il valente detective Poirot. Il suo soggiorno in Turchia sta volgendo a termine per ritornare nella sua Londra decide di fruire dello storico treno Orient Express. Tuttavia, per sua enorme sorpresa tutti le cuccette dei vagoni lette sembrano essere stata già prenotate. Un fatto che lo colpisce in quanto questa non poteva essere considerata un’alta stagione in fatto di turismo. Comunque il problema gli viene risolto grazie all’incontro con un suo vecchio amico, il dirigente Bianchi che per l’appunto lavora per una importante compagnia di trasporti internazionali. Grazie all’intercessione di Bianchi, che a sua volta è in partenza alla volta di Londra, si riesce a trovare una sistemazione notturna per il detective britannico. Il viaggio si dimostra quanto mai confortevole nonostante le condizioni atmosferiche piuttosto proibitive del periodo invernale. Nella seconda notte di viaggio il treno attraversa una zona balcanica dove le precipitazione di carattere nevoso sono state quanto mai abbondanti per cui il treno è costretto a fermarsi per attendere che parte di un tratto di ferrovia venga liberato dalla eccessiva neve. Ma questo non è l’unico fatto che mette in agitazione i tanti passeggeri presenti sul treno in quanto viene ritrovato morto nella propria cabina un ricco uomo d’affari americano di nome Ratchett. L’uomo è stato ucciso con ben dodici pugnalate. A questo punto, Bianchi, essendo una sorta di autorità a bordo del treno chiede all’amico Poirot di scoprire cosa sia successo e soprattutto individuare il colpevole. Facendo leva sulla propria perspicacia il valente detective scopre che la vittima in realtà fosse un pericoloso gangster italo – americano che aveva un conto in sospeso con il proprio aguzzino.

© Riproduzione Riservata.