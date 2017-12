Al Bano / L'esclusione dal Festival di Sanremo è uno scempio: nessun addio ufficiale alla musica?

Al Bano e Romina Power: “I miei genitori pensavano fosse una poco di buono”. E su Ylenia, la figlia scomparsa: “Me la sono goduta poco, ma intensamente”. Le ultime notizie sul cantante

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 9.49 Silvana Palazzo

Al Bano Carrisi (Foto: LaPresse)

Il no del Festival di Sanremo 2018 non va giù ad Al Bano Carrisi e nemmeno ai suoi fan. Proprio il pugliese ieri è stato protagonista su Canale 5 nel pomeriggio come ospite di Verissimo e in serata come ospite a Music insieme al figlio Yari. Al Bano ha sfoderato la sua bellissima voce di sempre (pur perdendosi in alcuni tratti) ma sicuramente non meritva l'esclusione dal Festival di Sanremo, non dopo l'annuncio del suo addio alle scene dopo il 2018. Per lui ci sono ancora tour da solista e in compagnia di Romina ma sicuramente il suo ritorno all'Ariston avrebbe permesso al pugliese di dire addio a milioni di fan che lo seguono e lo adorano in tutto il mondo. Purtroppo Al Bano non avrà questa possibilità sembra proprio a causa della giuria di qualità che ha addirittura dato zero al suo brano "ma come si può?" si chiede lo stesso artista nel salotto di Silvia Toffanin. Al Bano ha confermato che adesso il Festival non è tra i suoi progetti né come concorrente e né come ospite in nessuna delle serate, cambierà idea nel corso delle settimane? (Hedda Hopper)

AL BANO E LE RICHIARAZIONI SU ROMINA

Al Bano Carrisi a ruota libera a Verissimo: dall'addio alle scene a fine 2018 alle rivelazioni su Romina Power e Loredana Lecciso, senza dimenticare di dare una stoccata al Festival di Sanremo e di annunciare la partecipazione a The Voice 2019. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'origine dell'amore per Romina... «Ce n'è voluto per farla accettare», ha svelato il cantante pugliese, rivelando che ai suoi genitori sembrava una poco di buono. Poi ha raccontato di averla conosciuta sul set del film “Nel sole”. Lei non sapeva chi fosse Al Bano, né lui sapeva chi fosse Romina Power. E tra l'altro neppure le piaceva, perché gli sembrava «troppo americana», ma invece aveva abitudini tipiche del Sud, come fare la maglia. Si sono persi di vista, poi è cambiato tutto: «Mi ha richiamato dopo un anno, mi voleva incontrare e tutto è andato come doveva andare, una vita intensa». Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato dei rapporti attuali: «Non ha detto che mi ama, “love you” indica affetto e rispetto. So di cosa parlava e difendo ciò che ha detto, preferisco che mi ami piuttosto che mi odi dopo la bella guerra che c'è stata».

AL BANO E ROMINA POWER, DA LOREDANA AI PIANI FUTURI

Natale in famiglia per Al Bano Carrisi: lo trascorrerà a casa con sua madre e Loredana Lecciso, mentre Romina Power e i figli grandi sono andati fuori dall'Italia. Lo ha rivelato a Verissimo, spiegando perché i rapporti tra la madre Jolanda e la sua nuova compagna sono difficili: «Fece un errore quando mi lasciò in diretta tv mentre era all'Isola dei Famosi, onestamente poteva aspettare la fine del programma e parlare a quattr’occhi con me. Fu un brutto gesto». Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato anche del suo futuro, ribadendo l'intenzione di smettere di cantare a fine 2018: «Metterò il microfono in una cornice, sono 60 anni di lavoro e ho dato tutto, cuore, anima, pensieri. Mi sto preparando, sto cullando gli ultimi momenti e non sarà facile». Lasciare la musica gli costa fatica, ma non ritiene di poter ignorare i segnali: «Ho avuto un infarto, un embolo, un tumore e altri problemini, devo ascoltare il mio corpo. Sistemerò le mie cose e poi mi curerò più dell'uomo che dell’artista che ho curato incessantemente da quando è nato». In futuro però Al Bano Carrisi potrebbe essere a The Voice: «Non ho ancora firmato, ve lo dirò, ma io ora sto parlando del 2018, non del 2019».

LA DELUSIONE SANREMESE E L'AMORE PER I FIGLI

Al Bano Carrisi è pronto a chiudere con la musica, mentre lo ha già fatto con Sanremo. Dopo aver partecipato a quindici edizioni del Festival, il cantante pugliese sente di aver chiuso da perdente. «Mi hanno fatto fuori e non dirò mai il motivo perché sono un galantuomo. Però, come fa una giuria di qualità a dare zero a una melodia come quella che portavo? C'è qualcosa che non torna, non sono sordi. Ho perso la partita ma ho vinto i campionati», ha dichiarato il leone di Cellino San Marco nello studio di Silvia Toffanin. Quando la conduttrice gli ha prospettato l'eventualità di un ruolo da ospite, Al Bano ha risposto seccamente: «No, niente ospitate, Sanremo lo devi vivere facendo la gara, non come ospite d'onore di una serata, per quello ci sono tanti programmi. In gara con Romina? No già fatto». Non è mancato nell'intervista a Verissimo un riferimento alla figlia scomparsa Ylenia: «Me la sono goduta poco, ma intensamente, ho portato i miei figli in ogni angolo del mondo. Posso dire che il padre c'è sempre stato. Un'esperienza fantastica. E loro dove lo trovano un padre così?!».

